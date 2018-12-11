Интернет меняет физиологию мозга детей, - А.Ваганов

08:15 12.12.2018

11.12.2018

Андрей Ваганов

Ответственный редактор приложения "НГ-Наука"



Как передал американский телеканал CBS, исследователи из Национального института здравоохранения США (NIH) установили, что кора головного мозга детей, посвящающих много времени интернет-серфингу и общению в соцсетях, физически истончается. Именно кора отвечает за интеллектуальное развитие. Истончение этого важнейшего отдела мозга приводит к преждевременному старению данной области мозга.



Кроме того, выяснилось, что увлечение детей гаджетами способствует повышению в крови уровня дофамина – "гормона удовольствия". При сильном превышении уровня дофамина у человека может развиться шизофрения и некоторые другие психические заболевания.



Эти результаты были получены при обследовании группы детей во время их длительного пребывания в соцсети Instagram. Исследование было лонгитюдным, то есть долговременным, на протяжении нескольких лет ученые следили участниками эксперимента. Специалисты изучали состояние головного мозга 4,4 тыс. детей в возрасте от 9 до 10 лет.



Интерес ученых к изучению влияния интернета на психику и физиологию головного мозга, и особенно – мозга детей, возник практически сразу же после взрывоподобного распространения Всемирной паутины. И это неслучайно.



Когда хотят наглядно показать сложность какого-нибудь объекта или системы, очень часто привлекают в качестве сравнения устройство головного мозга человека. Существуют оценки – сугубо качественные, конечно, – согласно которым мозг вообще самый сложный объект во вселенной.



Человеческий мозг состоит примерно из 100 млрд. нейронов, тесно переплетенных между собой посредством своеобразных отростков – аксонов. И на каждом аксоне – до 400 тыс. так называемых шипиков. Даже по самым скромным подсчетам, на один нейрон может приходиться до 10 тысяч связей! Если бы нейроны можно было раздуть до таких размеров, чтобы в наперсток объемом 1 кубический см помещалось 100 нейронов, то такие наперстки заполнили бы куб со стороной 10 м. Ничего удивительного, что, по приблизительным оценкам, за всю жизнь мозг среднего человека усваивает 10 000 000 000 000 000 (десять квадрильонов) бит информации.



Но самое удивительное свойство мозга – его невероятная пластичность, податливость. Мозг чуть ли не буквально можно лепить, как пластилин. Конечно, инструменты для такого "ваяния" весьма специфические. Вообще, похоже, легче сказать, что на мозг не влияет, чем перечислить все факторы, формирующие наше серое вещество. И, конечно, в ряду первых таких факторов – Интернет.



Так, доктор Бетси Спэрроу из Колумбийского университета (США) утверждал еще в начале второго десятилетия XXI века, что Интернет стал своеобразной трансактивной памятью. Другими словами, активные пользователи Сети запоминают не столько содержание информации, сколько ее расположение в той или иной папке или на сетевом ресурсе. "Я не думаю, что Googlе делает нас глупыми, мы просто меняем способ запоминания вещей, – приводит BBC слова доктора Спэрроу. – Если вы можете найти что-то онлайн, даже когда идете по улице, тогда важным умением становится знать, где именно искать эту информацию".



Другой вопрос, как далеко может увести человека Всемирная паутина? Оказывается, очень и очень далеко…



В конце января 2012 г. в журнале Plos One появилась статья группы исследователей из Академии наук Китая. Они проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга 35 человек в возрасте от 14 до 21 года. У 17 из них была выявлена интернет-зависимость. В результате сканирования мозга этих пациентов и сравнения результатов с томографией здоровых людей были обнаружены явные перемены в работе белого вещества. В частности, нарушения механизмов работы нервных тканей, отвечающих за эмоции, принятие решений и самоконтроль.



"Результаты нашей работы показывают, что интернет-зависимость может иметь такие же психологические и нервные механизмы, как при зависимостях от веществ или расстройствах контроля над побуждениями", – отмечал глава исследовательской группы Хао Лэй. Некоторые исследователи идут еще дальше и утверждают, что социальные сети, например, Facebook и сервис коротких сообщений Twitter затягивают сильнее, чем алкогольная и табачная зависимость.



"Уже давно, в том числе и в нашей стране, высказывались предположения (эмпирически аргументированные) о том, что у разных видов зависимостей: от алкоголя, наркотиков, еды, игры и пр. – может быть общий механизм, – прокомментировал для "НГ" результаты этой работы профессор, заведующий лабораторией психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Юрий Александров. – Некоторое сходство на поведенческом уровне можно наблюдать даже в быту, обнаруживая, например, так называемый синдром отмены, как у пристрастившихся к алкоголю и не получающих его, так и у игроков, не допускаемых к игре, или у зависимых от компьютера, которые лишены доступа к нему".



В последнее время были получены многочисленные молекулярно-биологические, морфологические и другие данные, свидетельствующие в пользу того, что в процессе формирования зависимости и соответствующего поведения, направленного на ее удовлетворение (аддиктивного поведения), в мозгу разворачиваются процессы, очень сходные с теми, которые имеют место при "обычном" научении и формировании памяти.



И вот, исследование, проведенное учеными из институтов NIH, экспериментально обнаружило не просто психические и психологические отклонения у детей, чрезмерно увлекающихся интернет-серфингом, но и физиологические изменения мозга. Другими словами, подрастает, идет нам на смену, поколение с истонченной корой головного мозга. Чем это может обернуться для глобальной цивилизации – пока даже трудно прогнозировать.