 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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При переходе афгано-пакистанской границы схвачен матерый моджахед - Хакани (экс-замминфина правительства Талибана)
08:21 12.12.2018

На афгано-пакистанской границе арестован представитель руководства "Талибана" Хаккани

В понедельник при попытке пересечения афгано-пакистанской границы был арестован деятель "Талибана" Абдул Джалиль Хаккани, фигурант черного списка ООН, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
В годы талибского режима Хаккани занимал пост заместителя министра финансов. Впоследствии он не порвал своих связей с террористическим движением, занимая посты в верховном совете движения и талибской комиссии по финансовым вопросам.
С 2001 года указанное лицо находилось в черном списке ООН, но до недавнего времени он успешно скрывался от стражей порядка, участвовал в материально-техническом обеспечении "Талибана" и занимался предпринимательской деятельностью.
И все же агенты Интерпола из числа сотрудников МВД Афганистана вышли на след Абдул Джалиля Хаккани, известного также под другими именами, и провели операцию по его задержанию.
Хаккани предпринял попытку перебраться в Пакистан через пограничный пункт Спинбулдак на окраине провинции Кандагар, используя поддельные документы, но был арестован, сообщает телеканал "1TV" со ссылкой на МВД.
До настоящего времени представители движения "Талибан" никак не прокомментировали информацию об этом задержании.

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Источник - aftag.info
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