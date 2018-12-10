 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пять лошадей в одном легковом "Мерседесе" пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
08:39 12.12.2018

Казахстанские пограничники на КПП "Кордай" задержали гражданина Кыргызстана, который пытался ввезти в РК пять лошадей без сопроводительных документов. Сообщает пресс-служба КНБ РК в среду.

Как сообщается, в ночь на 12 декабря в пункте пограничного контроля "Кордай-автодорожный" на кыргызско-казахстанской границе задержан гражданин КР, 1962 г.г. Задержанный на личной автомашине Mercedes-Benz – 416 пытался ввезти на территорию Казахстана пять лошадей без сопроводительных документов.

Лошади переданы по акту в ветеринарную службу Кордайского района.

Источник - kyrtag.kg
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