В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым

10:41 12.12.2018

Указом Главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру Администрации Президента Республики Казахстан.



Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.



Распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.