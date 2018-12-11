 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.12.2018
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15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
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14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
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14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:38  "Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров
13:51  Последний полет "индийского фюрера"
13:43  Приведет ли "жесткий Брексит" к гражданской войне в Британии
13:20  Убытки Telia в Узбекистане из-за сделки с Гульнарой Каримовой составили $14 млрд
13:01  В Британии запущена процедура по вотуму недоверия красотке Мэй
12:57  Помогут ли США сохранить альянс монархий Персидского залива? - Н.Бобкин
12:24  Винегрет по-германски. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0", - Н.Меден
10:41  В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:31  Узбекистан возобновил импорт сахара из Украины
10:24  И смех и Греф: Как КрымНаш стал пугалом для рос-банкиров, - "СП"
09:32  ЦАХАЛ боится попасть в ад. Тель-Авив и Тегеран способны ходить по грани бесконечно, - А.Храмчихин
09:31  Красные флажки Пашиняна. В отношениях с ближайшими соседями не стоит переоценивать их догадливость, - Вл.Жарихин
09:22  Бишкек: убийца украденной им 19-летней Бурулай получил 20 лет тюрьмы
08:39  Пять лошадей в одном легковом "Мерседесе" пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
08:33  Трамп моргает и отступает. Перемирие в "торговой войне" с Китаем может закончиться капитуляцией США, - Дж.Расмус
08:21  При переходе афгано-пакистанской границы схвачен матерый моджахед - Хакани (экс-замминфина правительства Талибана)
08:15  Интернет меняет физиологию мозга детей, - А.Ваганов
07:19  Стрельба в центре Страсбурга: трое погибших, 12 раненых. Террорист убежал
06:36  Израиль и Россия поспорят об Иране. Возобновление военных контактов двух стран будет непростым, - "Къ"
02:17  Трамп-бей. Россия разместит в Карибском море военную базу
Вторник, 11.12.2018
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21:48  Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12
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20:44  АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:26  Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"
20:18  Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
13:14  Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну? - С.Шакарянц
13:13  Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:10  Франция. "Это Revolution, это не бунты!" - Э.Лимонов
13:08  Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
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В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:41 12.12.2018

Указом Главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру Администрации Президента Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Ак Орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544600460
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