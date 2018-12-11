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|В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:41 12.12.2018
Указом Главы государства образован Центр анализа и прогнозирования с внесением соответствующего изменения в структуру Администрации Президента Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен заведующим Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства Муханов Максат Нурдаулетович назначен заведующим Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.