Винегрет по-германски. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0", - Н.Меден

12:24 12.12.2018

Первые очертания раскола в ХДС



Наталия МЕДЕН, 9 декабря



Съезд ХДС в Гамбурге проходил 7-8 декабря, но основная интрига раскрылась еще до завершения съезда: делегаты избрали преемницей Ангелы Меркель на посту председателя партии ее креатуру – Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК).

Главным оппонентом АКК в этом политическом шоу был Фридрих Мерц. Третий претендент на лидерство в ХДС Йенс Шпан выглядел аутсайдером; посильный вклад в такое его восприятие внесла всесильная немецкая пресса, дистанцируясь от Шпана; клеймо "недостаточно политкорректного" политика лишило этого претендента шанса на победу. Интервью у Йенса Шпана удосужилась взять лишь швейцарская Neue Zuericher Zeitung.

Зато противостояние по линии Мерц – АКК оказалось нешуточным. За его исходом обычно хладнокровная Ангела Меркель следила не менее напряженно, чем ее сторонники в правительстве Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен (соответственно министр экономики и министр обороны). Не было однозначного перевеса у кого-то из этой пары и во время региональных партийных конференций.

На съезде после первого тура голосования ни одному из фаворитов не удалось привлечь необходимые для победы 500+ голосов; потребовался второй тур, в котором АКК подтвердила свое преимущество, правда незначительное: 517 голосов за АКК против 482 за Мерца. И логичный вывод отсюда, который прослеживается во всех немецких комментариях к итогам партийного форума: после 18 лет лидерства Ангелы Меркель партия расколота. В Германии раскол ХДС трактуют как разделение на "центристов" (сторонников Меркель) и "традиционалистов" (тех, кто хотел бы вернуть партии ее изначальный правоконсервативный окрас), хотя ясности в понимании происходящего эти этикетки не добавляют.

Госпожа бундесканцлерин еще раз подтвердила свой политический талант: партия расколота, уход Меркель с поста председателя ХДС вынужденный, но она смогла повернуть ситуацию так, что поставила вместо себя "своего человека", а заодно потопила давнего оппонента Хорста Зеехофера (он был вынужден объявить о своем уходе с поста председателя ХСС). И еще очень важный момент: скорее всего, АКК не вытолкнет свою патронессу из кресла канцлера до следующих выборов. В то же время христианские демократы выбирают председателя на 2 года, а выборы в бундестаг произойдут через 3 года; неожиданные повороты в этот промежуток времени вполне возможны.

Что касается основных силовых линий раскола в ХДС, они выглядят следующим образом. На съезде Мерц критиковал канцлера по основным ее внутриполитическим шагам – отказу от атомной энергетики, ставке на возобновляемую энергетику, миграционной политике. Из уст Мерца прозвучали также обвинения Меркель в пренебрежении интересами бундесвера, в отсутствии концепции интеграции мигрантов, в приверженности к избыточными социальными гарантиям, в невнимании к демографиии. Можно сказать, что Мерц попытался предложить съезду смягченную и переложенную на язык европейской политической культуры программу Дональда Трампа. Во-первых, это касается энергетической политики: при Трампе США вышли из Парижского соглашения по климату, а на днях экономический советник американского президента объявил о намерении прекратить государственную поддержку производства электромобилей и вообще субсидий для возобновляемой энергетики. Во-вторых, это касается заботы о будущем бундесвера, которая выглядит готовностью увеличить финансирование военных расходов Германии, чего требует от немцев Трамп. А в экономической части Мерц изложил требования своего либералистского манифеста – монографии "Смею требовать больше капитализма": снизить налоги (уменьшить присутствие государства в экономике) и уменьшить расходы на социальные программы.

Исход спора о персональном лидерстве в ХДС показал, что разговоры о готовности ХДС к "обновлению" немного стоят: в силу инерции, закрепленной последними годами, спокойнее делать ставку на уже знакомое (линия Меркель). Характерно, что и сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, и Сара Вагенкнехт (Левая партия) иронически охарактеризовали избранницу съезда ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0".

Христианские демократы по-прежнему надеются остаться "народной партией", за которую на выборах в парламент проголосуют не менее 40% избирателей (на выборах 2017 года – 32,9%). Устроит ли избирателей такая партия с ее новым председателем? Пока партийный съезд поднял рейтинг ХДС, пусть не до желаемых 40%, но хотя бы до 30%; за прошедший месяц из всех парламентских партий только христианским демократам удалось улучшить этот показатель.