 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помогут ли США сохранить альянс монархий Персидского залива? - Н.Бобкин
12:57 12.12.2018

Саудовская Аравия готовится к затяжному противостоянию с Катаром

9 декабря в Эр-Рияде состоялся 39-й ежегодный саммит стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Саммит показал, что разногласия между государствами Персидского залива (Залив) обостряются, кризис в их отношениях все более ощутим.

Серьезными остаются проблемы в отношениях государств ССАГПЗ с Катаром. Эмир Катара от встречи в Эр-Рияде отказался, прислав государственного министра иностранных дел. В саудовской королевской семье это решение шейха Тамима бен Хамад аль-Тани сочли оскорблением. Письмо от короля Салмана с приглашением на саммит было первым официальным контактом между двумя странами на высоком уровне с момента начала бойкота Дохи. В прошлом году Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Бахрейном и Египтом ввела санкции против Катара, обвинив его в поддержке террористических группировок и лояльности к Тегерану. Катар обвинения отверг и назвали бойкот посягательством на его внешнюю политику.

Из итогов саммита ССАГПЗ следует, что Саудовская Аравия и ее союзники готовятся к новому затяжному противостоянию с Катаром. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отклонил компромисс в отношениях с бывшим союзником. Такая позиция, отмечает The Wall Street Journal, игнорирует попытки США заставить конфликтующие стороны нормализовать отношения.

Американское посредничество в конфликте не работает. Саудовская Аравия и ее союзники в Заливе в течение года настаивали на том, чтобы Доха рассмотрела список из 13 требований, выдвинутых в начале блокады Катара в 2017 году. От Катара требуют закрыть спутниковый новостной канал Al Jazeera, что в Дохе считают абсолютно невыполнимым. Катар не изменил своего критического отношения к войне Саудовской Аравии в Йемене. Катар поддерживает ядерное соглашение с Ираном и не одобряет новые санкции США против Тегерана. Вопреки молчанию других стран Залива Катар выразил сочувствие семье убитого саудовского журналиста Джамала Хашогги. Накануне саммита Доха еще раз отказалась от участия в ОПЕК, поставив под сомнение право саудовцев на определение общей энергетической политики ССАГПЗ.

Преодоление разногласий внутри альянса маловероятно, но внутри ССАГПЗ есть разница между позицией Эр-Рияда и других стран в отношении Катара. Существует напряженност между Кувейтом и Саудовской Аравией, между Оманом и ОАЭ. Кувейт и Оман, как Катар, не разделяют подход Эр-Рияда к обеспечению безопасности в Персидском заливе с акцентом на противостояние Ирану. То есть три из шести стран ССАГПЗ стремятся уйти из-под давления саудовской королевской семьи.

Тем не менее в итоговой декларации саммита ССАГПЗ предусмотрено создание объединенного военного командования для "завершения создания совместной системы обороны". Детали в документе не раскрываются, но пояснения дал Адель аль-Джубейр, который заявил, что арабские страны Залива ведут переговоры с Соединенными Штатами о новом соглашении для защиты Ближнего Востока от внешней агрессии. Речь идет о создании арабо-американского альянса, аналогичного НАТО. Джубейр не исключил, что в этот альянс войдет Египет.

В Эр-Рияде уверены в неизменной поддержке США. Эта уверенность возросла при президенте Трампе, который готов оценивать отношения с королевством, исходя исключительно из соображений противодействия Ирану. Однако сегодня Белому дому работать с Эр-Риядом становится сложнее. Первые серьезные признаки ослабления позиций Саудовской Аравии в США появились в 2016 году, когда Конгресс принял закон, позволяющий семьям жертв 11 сентября подавать в суд на королевство. Конгресс рекомендовал президенту Трампу сохранять стратегические отношения с Эр-Риядом, но не любой ценой. Реакция Трампа на убийство Джамала Хашогги опять активизировала разговоры о необходимости переосмыслить американо-саудовский союз.

Как пишет The National Interest, ЦРУ пришло к выводу, что приказ об убийстве, вероятно, отдал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Издание задается вопросом, почему президент Трамп продолжает называть это королевство стратегическим союзником Америки? В частности, 17 ноября Трамп назвал саудовцев "великим союзником" на Ближнем Востоке. По мнению The National Interest, ничто не может быть дальше от реальности. Саудовская Аравия – страна со своим уникальным набором национальных интересов, некоторые из них совпадают с интересами Америки, но многие совсем не совпадают, и президенту США не стоит строить иллюзии об особых союзных отношениях с королевской семьей. Чем раньше администрация Трампа увидит американо-саудовские отношения в их настоящем свете, тем быстрее Вашингтон сможет провести стратегическую переоценку, а она требуется срочно.

Схожие взгляды начинают преобладать и в Конгрессе. Двухпартийное большинство в Сенате США на прошлой неделе выступило за вывод американских вооруженных сил из гражданской войны в Йемене. Администрация Трампа была вынуждена принять решение о прекращении дозаправки в воздухе самолетов Саудовской Аравии над территорией Йемена. И если Эр-Рияд предлагает Вашингтону спасать расколотый на части ССАГПЗ, то это явно не тот случай, когда от положения дел в альянсе монархий Персидского залива зависит безопасность Ближнего Востока.

НИКОЛАЙ БОБКИН | 11.12.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544608620
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