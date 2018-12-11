 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Британии запущена процедура по вотуму недоверия красотке Мэй
13:01 12.12.2018

Группа депутатов в правящей Консервативной партии Великобритании набрала достаточное количество голосов для запуска процедуры голосования по вопросу о недоверии лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй.

Голосование запланировано в Палате общин на среду с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск). Мэй может лишиться своего поста, если против нее проголосуют не менее 158 из 315 законодателей, сообщает Reuters.

Кроме того, министр юстиции Дэвид Гок предупредил, что в случае негативного для Мэй результата Brexit также придется отложить.

Сама Мэй уже заявила, что будет бороться до последнего против попыток сместить ее с поста главы правительства. "(Глава парламентского Комитета 1922) Грэм Брейди подтвердил, что получил 48 писем он парламентариев-консерваторов, что запустило процедуру голосования о доверии ко мне внутри Консервативной партии. Я буду бороться против вотума (недоверия) до последнего", – сказала Мэй, передает ТАСС.

Она также подтвердила, что ее отставка рискует задержать или даже отменить процесс по выходу страны из состава ЕС.

"Замена лидера по главе Консервативной партии сейчас поставит будущее нашей страны под угрозу, создаст неопределенность, когда мы с трудом может себе позволить это. Новому лидеру придется продлить или даже отменить выполнение статьи 50 (в которой прописаны сроки Brexit), что задержит или остановит Brexit", – сказала Мэй, подчеркнув, что это "не отвечает национальным интересам".

14 ноября британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. После этого британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Алина Назарова

Источник - vz.ru
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