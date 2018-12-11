Убытки Telia в Узбекистане из-за сделки с Гульнарой Каримовой составили $14 млрд

13:20 12.12.2018

Президент и главный исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд дал интервью шведскому радиоканалу "Sveriges Radio".



На днях Telia продала свою часть в Ucell правительству Узбекистана. Объем сделки составил около 2 миллиардов шведских крон (около $220 млн), сообщает издание.



В период с 2007 по 2010 год Telia заплатила миллионы долларов дочери бывшего президента страны Ислама Каримова - Гульнаре Каримовой, чтобы вести бизнес в стране. Судебный процесс в отношении нескольких менеджеров Telia все еще продолжается.

По словам директор компании Йохана Деннелинда, "только часть последней сделки стоила 1 миллиард долларов, но если учесть весь расход в Узбекистане, то убытки составили 14 миллиардов".



Напомним, что 5 декабря шведско-финская Telia (TeliaSonera), владевшая 94% оператора Uсell, объявила о продаже своей доли Государственному комитету Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за $215 млн.



После обвинений о том, что компания заплатила старшей дочери покойного президента Узбекистане Гульнаре Каримовой более $331 млн за вхождение на телекоммуникационный рынок страны, Telia была вынуждена заплатить Министерству юстиции США штраф в размере около $1 млрд, и избавившись от компании Ucell , как от "токсичного актива", покинула страну.