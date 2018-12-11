Последний полет "индийского фюрера"

13:51 12.12.2018 Последний полет "индийского фюрера". Часть 1.



Так уж сложилось, что имена таких индийских политических деятелей, как Джавахарлала Неру, Махатмы и Индиры Ганди, известны практически каждому россиянину, который хотя бы немного знаком с историей. А вот кто такой Субхас Чандра Бос, знает далеко не каждый. Хотя в Индии середины XX века трудно было бы найти человека, который не слышал о нем...



Родившийся в 1897 году, Субхас Чандра был девятым ребенком в многодетной (по российским, но не по индийским меркам) семье известного местного адвоката, где всего было 14 ребятишек. Поскольку средства позволяли, отец отправил своего отпрыска учится в местный колледж, где он показал себя как один из самых способных учеников.



Подающего надежды юношу направили для продолжения учебы в знаменитый британский Кембриджский университет. Вернувшись домой, он познакомился с Махатмой Ганди и его учением о "непротивлении злу насилием". Вскоре Бос стал активным членом "Индийского национального конгресса" – самой большой политической партии Индии, борющейся за независимость страны от Британии (М. Ганди был одним из лидеров этой организации). Субхас Чандра даже дважды избирался председателем этой партии.



Уже тогда стали проявляться диктаторские замашки Субхас Чандры. Блестящее юридическое образование, полученное в Кембридже, а также несколько лет, проведенных в Италии и Германии, лишь утвердили его в собственной значимости. Именно себя он видел единоличным правителем Индии после ухода оттуда англичан (а это было уже не за горами).



Одержимость идеей безграничной власти и реально высокие интеллектуальные способности превратили Боса из обычного фанатика-революционера в образованного фанатика-революционера, то есть в самую жестокую его разновидность (типичный представитель этой разновидности – Пол Пот).



СТАВКА НА ГИТЛЕРА



Вскоре Субхас Чандра разочаровался в политике ненасилия Махатмы Ганди, поскольку она не приносила желаемых результатов. Бос считал, что только вооруженная борьба с колонизаторами-англичанами поможет его стране добиться независимости. И тогда он организовал свою собственную партию под названием "Индия, вперед!".



За решительность и умение увлечь за собой широкие народные массы, Бос получил у соих сторонников прозвище "Нетаджи", то есть "Вождь". В этой связи показательно, что именно словом "вождь" переводятся на русский такие титулы, как "фюрер" (его в Германии имел Гитлер), "дуче" (Муссолини в Италии) "каудильо" (Франко в Испании). Сюда же можно приплюсовать "вождя мирового пролетариата" Сталина...



Именно в то время на мировой политической арене как раз взошла звезда Гитлера, сумевшего не только вывести Германию из экономического кризиса, но и разгромить своих главных противников (Францию и Англию) на поле боя. Гитлер для Субхас Чандры стал своего рода путеводной звездой. Молодому индийскому политику нравились авторитарный стиль правления фюрера и та железная дисциплина в Германии, которая позволила немцам стать лидирующей нацией в Европе. И Бос сделал ставку на Гитлера...



В январе 1941 г. Субхас Чандра покинул свою страну, сбежав из-под домашнего ареста, и направился в Берлин. Однако Гитлер оказал ему далеко не самый теплый прием. Аудиенции у фюрера германской нации пришлось дожидаться больше года. Дело в том, что Гитлер к этому времени был уверен, что с Советским Союзом будет вскоре покончено. А дальнейшие его захватнические планы простирались в том числе и на Индию. Бос был нужен Гитлеру в лучшем случае как марионетка в будущем правительстве завоеванной Индии.



Тем не менее, фюрер милостиво пообещал, что созданная Босом в Берлине пронацистская организация "Свободный индийский центр" после изгнания англичан из Индии получит статус временного правительства. С того времени Субхас Чандра начал именовать себя не иначе как "президентом временного правительства Индии в изгнании".



Гитлер также разрешил Босу сформировать из пленных индийцев (Индия, как британская колония, "поставляла" для Англии своих солдат) так называемый "Индийский легион". Впрочем, ратной славы легионеры себе не стяжали, в конце войны они массово сдавались американцам. Потом этих вояк депортировали на родину, где их ждали тюремные камеры...



На родине за все эти деяния Бос подвергся жесткой критике даже со стороны своих бывших соратников.



Последний полет "индийского фюрера". Часть 2 (окончание).



В первой части своей статьи (ее можно прочитать здесь) я рассказал о первых шагах в политике Субхас Чандры Бос, которого частенько называли "индийским фюрером". Прозвище это было дано ему за подражание и тот пиетет, с которым он относился к Гитлеру – фюреру (т. е. вождю) германской нации. Постараюсь быть немногословным и закончу статью.



СТАВКА НА ЯПОНИЮ



Вскоре Субхас Чандра и сам понял, что "поставил не на ту лошадку". Будучи достаточно здравомыслящим политиком, после поражения Германии под Сталинградом он решил, что пора менять свои политические ориентиры. На этот раз Бос устремил свой взор на Японию. "Страна Восходящего Солнца" как раз в это время находилась на пике своего могущества. Разбомбив в 1941 г. Тихоокеанский флот США в Перл-Харборе, Япония стала обладать стратегическим преимуществом в Юго-Восточной Азии и оккупировала практически все страны в этом регионе.



В 1942 г. войска микадо подошли к границам Индии. Япония была не прочь прибрать к рукам индийские территории с их огромными материальными и людскими ресурсами. Но покорить второе по численности населения государство в мире было не так просто. Поэтому попытки такого популярного в Индии политика, как Бос, наладить более тесные отношения со Страной Восходящего Солнца были для японцев весьма кстати.



И летом 1943 г. Бос прибыл в Японию, где встретился с премьер-министром страны Хидэки Тодзио. Японцы не возражали против создания так называемого "Временного правительства Свободной Индии" во главе с Субхас Чандрой.



Последний даже не потребовал от Хидэки Тодзио официальной письменной декларации о признании Японией независимости Индии в случае изгнания из страны англичан, удовольствовался лишь устными заверениями японского премьера.



В июле 1943 г. Субхас Чандра посетил ряд стран Юго-Восточной Азии, где проживал не один миллион индийцев-мигрантов. Соотечественники везде принимали его с восторгом и воодушевлением. Тогда с согласия японской администрации Бос начал создавать так называемую Индийскую национальную армию (ИНА) из числа военнопленных.



Добровольцев было более, чем достаточно: индийцы верили, что идут сражаться за независимость своей страны от англичан и численность армии достигала 50 тыс. человек. Уже в марте 1944 г. подразделения ИНА совместно с японскими войсками начали наступление на город Импхал.



Вскоре город пал и Бос уже предвкушал свой звездный час в качестве освободителя индийского народа от британского колониализма. Но дальнейшее наступление войск ИНА, которое он называл "битвой за Индию", вскоре выдохлось, так что пришлось даже отступить на исходные позиции.



Главной же причиной поражения стало то, что индийский народ в своем большинстве не поддержал вторжение ИНА в страну. Местные жители уже были наслышаны о зверствах японских солдат на оккупированных ими территориях.



Против диктаторских замашек Боса в рядах его сторонников стало зреть недовольство. Одного из своих ближайших соратников, публично назвавшего его "фашистом", Босу пришлось даже посадить в тюрьму и лишь скорая капитуляция Японии спасла ему жизнь.



СТАВКА НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ



Бойцы ИНА продолжали сражаться в составе японской армии, но Субхас Чандра начал понимать, что и на этот раз его расчет с треском провалился: разгром Японии был делом ближайшего времени. И тогда он начал делать реверансы в сторону Кремля. В октябре 1944 г. Бос обратился к японскому министру иностранных дел с просьбой организовать его встречу с послом СССР Яковом Маликом, однако получил вежливый, но твердый отказ. Тогда он направил лично советскому послу письмо от своего имени. Оно вернулось назад нераспечатанным...



Тем временем, японская армия терпела одно поражение за другим. В мае 1945 г. бoльшая часть ИНА сложила оружие. Но даже после капитуляции Германии и вступления Советского Союза в войну с Японией, Бос не переставал делать попыток завязать контакты с правительством СССР.



Несмотря на запрет правительства, командование японских войск в Таиланде по каким-то причинам решило оказать содействие Босу. 18 августа 1945 г. из Бангкока вылетел военный самолет с японскими офицерами, которые направлялись в Токио. Два места было зарезервировано за Субхас Чандрой и его адъютантом. Предполагалось, что самолет сделает промежуточную посадку в китайском Мукдене и Бос свяжется там с советским командованием.



Однако при дозаправке на Тайване, перегруженный самолет при взлете не сумел набрать нужную высоту и рухнул на землю. По крайне мере так гласит официальная версия происшедшего. Но следует иметь в виду, что подробности этой авиакатастрофы неизвестны до сих пор, что породило множество слухов и домыслов.



Так или иначе, но смерть Субхас Чандры в какой-то мере реабилитировала его репутацию, "подмокшую" из-за связей с германскими нацистами и японцами. Несмотря на то, что Индия воевала и с теми, и с другими, об этих связях Боса как-то быстро забыли. И сейчас в пантеоне национальных героев – борцов за независимость Индии, Субхас Чандра Бос прочно занимает второе место после Махатмы Ганди.



Посмертно он награжден высшей индийской наградой – орденом "Бхарат Ратна". По всей стране стоит множество его памятников. Даже государственный флаг сегодняшней Индии представляет собой, по-сути, лишь слегка видоизмененный шеврон ИНА, воевавшей, по сути, со своим народом. Вот такой вот неоднозначной фигурой был Субхас Чандра Бос – борец за независимость Индии и несостоявшийся "индийский фюрер"... Источник - ЗЛОБНЫЙ ИСТОРИК

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