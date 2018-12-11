 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.12.2018
15:18  Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
14:55  Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
14:45  Как монголы завоевали Кавказ (история)
14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:38  "Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров
13:51  Последний полет "индийского фюрера"
13:43  Приведет ли "жесткий Брексит" к гражданской войне в Британии
13:20  Убытки Telia в Узбекистане из-за сделки с Гульнарой Каримовой составили $14 млрд
13:01  В Британии запущена процедура по вотуму недоверия красотке Мэй
12:57  Помогут ли США сохранить альянс монархий Персидского залива? - Н.Бобкин
12:24  Винегрет по-германски. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0", - Н.Меден
10:41  В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:31  Узбекистан возобновил импорт сахара из Украины
10:24  И смех и Греф: Как КрымНаш стал пугалом для рос-банкиров, - "СП"
09:32  ЦАХАЛ боится попасть в ад. Тель-Авив и Тегеран способны ходить по грани бесконечно, - А.Храмчихин
09:31  Красные флажки Пашиняна. В отношениях с ближайшими соседями не стоит переоценивать их догадливость, - Вл.Жарихин
09:22  Бишкек: убийца украденной им 19-летней Бурулай получил 20 лет тюрьмы
08:39  Пять лошадей в одном легковом "Мерседесе" пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
08:33  Трамп моргает и отступает. Перемирие в "торговой войне" с Китаем может закончиться капитуляцией США, - Дж.Расмус
08:21  При переходе афгано-пакистанской границы схвачен матерый моджахед - Хакани (экс-замминфина правительства Талибана)
08:15  Интернет меняет физиологию мозга детей, - А.Ваганов
07:19  Стрельба в центре Страсбурга: трое погибших, 12 раненых. Террорист убежал
06:36  Израиль и Россия поспорят об Иране. Возобновление военных контактов двух стран будет непростым, - "Къ"
02:17  Трамп-бей. Россия разместит в Карибском море военную базу
Вторник, 11.12.2018
22:27  Желтые жилеты "пять звезд". В Евросоюзе рождается новая оппозиция, - С.Гуркин
21:49  Париж - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей, - Ален Сораль
21:48  Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12
20:48  "Желтыми жилетами" манипулируют в социальных сетях русские, - Le Monde
20:44  АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:26  Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"
20:18  Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
13:14  Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну? - С.Шакарянц
13:13  Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:10  Франция. "Это Revolution, это не бунты!" - Э.Лимонов
13:08  Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
13:07  Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
13:05  Узбекистан не Исламский-5. Имена их напишут.., - Б.Мусаев
10:26  Еще один депутат КырПарламента (Сулейманов) подозревается в гражданстве Казахстана
10:22  Украина экстрадировала в Казахстан таджикского мошенника Нумонова
10:01  Операция "Преемница". Чего ждать Германии и России от нового лидера ХДС, - В.Морозов
09:13  Советник Порошенко обвинен в организации международной проституции через фирму "Куда угодно"...
09:09  Экс-кыр-президент Атамбаев не жалеет, что "поругался" с Казахстаном
09:04  В Каракалпакии первоклассница Шалабаева получила подарок от президента Мирзиеева - автомобиль
09:02  Ислам Каримов-младший: Моя мама решила поддержать перемены в стране
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:43 12.12.2018

Atlantic Council: Чего не хватает афганской стратегии Трампа?

Есть реальная возможность положить конец конфликту в Афганистане, однако для этого потребуются время, приверженность и усилия, соразмерные стоящей перед США задаче

За прошедший год стратегия президента США Дональда Трампа не принесла ощутимых результатов в Афганистане. Администрации следует проводить нынешнюю стратегию таким образом, чтобы создать условия для завершения войны в Афганистане, одновременно продвигая свои интересы в сфере борьбы с терроризмом. Также необходимо продемонстрировать, что умеренная исламская страна, взаимодействующая с международным сообществом, может добиться успеха, пишет Бхарат Гопаласвами в статье для издания Atlantic Council.

Южно-азиатский центр Атлантического Совета НАТО организовал саммит с участием политиков, аналитиков и дипломатов, чтобы выявить пробелы в американской стратегии в Афганистане. В итоговом отчете "Обзор стратегии президента Трампа в Южной Азии" эксперты приводят ряд важных рекомендаций в отношении афганской стратегии США.

Во-первых, США должны продемонстрировать стратегическое терпение и свою приверженность Афганистану. Администрация Трампа должна четко заявить своим партнерам о своей приверженности Афганистану. Высокопоставленные американские чиновники должны заявить международному сообществу, чего США и их партнеры намерены достичь в Афганистане и как выглядит их долгосрочная стратегия. В настоящий момент у американских партнеров сохраняется ощущение, что Вашингтон заинтересован только в краткосрочной стратегии, которая позволила бы ему объявить о победе и вывести войска из Афганистана. Это ощущение необходимо развеять.

Во-вторых, необходимо расширить полномочия специального представителя США, он должен иметь возможность говорить от имени администрации, руководить политикой администрации и отвечать за разработку и реализацию стратегии. Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад должен получить четкие политические полномочия от государственного секретаря и Белого дома.

В-третьих, выстроить взаимодействие с Пакистаном. Многие уверены в том, что сохранение террористических убежищ в Пакистане существенно осложняет или делает практически невозможным серьезный переговорный процесс с руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соединенные Штаты и их международные партнеры должны поставить пакистанское руководство перед выбором, который не позволит и дальше сохранять сложившийся статус-кво.

В-четвертых, необходимо наладить взаимодействие с соседями Афганистана. Соседи Афганистана должны быть уверены в том, что стабильный Афганистан будет продвигать, а не подрывать их региональные интересы. В частности, следует четко указать, что отношения Афганистана с Индией и Пакистаном не являются игрой с нулевой суммой. Пакистан также должен быть уверен в том, что Индии не позволят наносить ущерб его интересам в Афганистане.

В-пятых, необходимо найти точки соприкосновения с региональными конкурентами, включая Россию и Иран. Ни одно государство не заинтересовано в росте влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все заинтересованы в сохранении стабильности в Афганистане и борьбе с религиозным экстремизмом и наркотиками.

Также необходимо нанести удар по источникам финансирования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимо предпринять двусторонние и многосторонние усилия совместно со странами Персидского залива, чтобы подорвать финансирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сбор средств в Персидском заливе. Нужно отследить и ликвидировать новые схемы отмывания денег, а также положить конец "законной" деловой активности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, Пакистане и странах Персидского залива.

Наконец, необходимо развернуть кампанию по делегитимации власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Администрация Трампа должна ясно дать понять, что у "победы" талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет политического будущего. Боевики должны понять, что они не смогут добиться международного признания территорий, захваченных силой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны понять, что у них нет иного выхода, кроме участия в афганском политическом процессе и заключения мирного соглашения.

Администрация Трампа в той или иной степени уже руководствуется большинством перечисленных рекомендаций. Однако полезно рассмотреть эти рекомендации как единое целое, чтобы понять сложность поставленной задачи. Эти рекомендации дают возможность обеспечить подлинное участие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мирных переговорах. Есть реальная возможность положить конец конфликту в Афганистане, однако для этого потребуется время, приверженность и усилия, соразмерные стоящей перед США задаче.

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544614980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- К. Токаев поблагодарил послов Чехии и Японии
- Н.Нигматулин принял посла Чехии в Казахстане Э.Жигову
- На протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года
- Крупный инвестор входит в казахстанский автопром
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2018г. составил 104,8%
- В Комитете Мажилиса началось рассмотрение антидопингового законодательства
- Собственников жилья будут уведомлять о количестве зарегистрированных
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  