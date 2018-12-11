 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:55 12.12.2018

Syndication Bureau: Будущая стабильность Ирака может оказаться под угрозой

Парламентарии отказались поддержать новый проект бюджета на 2019 год, сославшись на "жестокую экономию"

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди занимает свою должность всего два месяца, но уже вынужден предпринять крупное политическое отступление. Это связано с бюджетом на 2019 год. Слабая позиция Абдул-Махди проистекает из того факта, что он не участвовал в майских парламентских выборах, поэтому у него нет парламентской поддержки, пишет Керк Совелл в статье для издания Syndication Bureau.

Кроме того, Абдул-Махди занял должность премьер-министра в качестве консенсусного кандидата. Большинство, которое выбрало его, не стало объединяться вокруг его политических предпочтений, оно выбрало человека, а не политическую программу. Абдул-Махди также не может завершить процесс формирования своего кабинета. В настоящий момент восемь министерских постов по-прежнему остаются вакантными.

По общему признанию, не обязательно, что сложившаяся тупиковая ситуация приведет к неизбежному политическому кризису. Тем не менее могут возникнуть проблемы с инвестициями в столь необходимые инфраструктурные проекты, что, в свою очередь, может иметь определенные последствия для стабильности режима в будущем.

Первый проект бюджета на 2019 год был одобрен уходящим правительством тогдашнего премьер-министра Хайдера аль-Абади в октябре текущего года. Затем этот же проект одобрило правительство Абдула-Махди. Однако в начале ноября новый премьер-министр принял решение об увеличении бюджетных расходов.

В новом проекте Абдула-Махди уровень ожидаемых бюджетных доходов остался неизменным, а расходы увеличились с $108,7 млрд до $111,9 млрд. Для сравнения: в 2018 году уровень запланированных бюджетных расходов составил всего $88 млрд. Увеличение расходов явно связано с надеждами на то, что рост цен на нефть продолжится и в 2019 году. Вместо этого цены на нефть резко упали в ноябре 2018 года. При этом ненефтяные налоговые поступления отстают от запланированных показателей.

Парламентарии отказались поддержать новый проект бюджета на 2019 год, сославшись на "жестокую экономию". Парламентарии раскритиковали правительство Абдула-Махди за то, что оно забыло о необходимости восстановления страны. Также было указано, что бюджет "не соответствует требованиям народа".

В итоге правительство согласилось сформировать совместный комитет, в состав которого войдут законодатели и представители министерства финансов, для разработки нового проекта бюджета. Ожидается, что новая версия бюджета будет предусматривать еще более масштабные расходы. Процесс разработки нового проекта бюджета все еще продолжается.

Нельзя сказать, что бюджетный тупик представляет собой существенный кризис для администрации. Иракское правительство не свергают из-за его неспособности сформировать бюджет. В частности, даже если бюджет не будет принят к 1 января 2019 года, государственные службы продолжат свою работу, поскольку в рамках иракского законодательства правительство может расходовать одну двенадцатую часть от прошлогодних отчислений, даже если не удалось утвердить новый бюджет к началу следующего года.

Однако без утвержденного бюджета правительство не сможет на законных основаниях принимать важные политические меры, в частности, заключать кредитные соглашения с иностранными организациями. Если министерство образования и сможет выплачивать зарплаты учителям, то оно уже не сможет выделять финансирование на строительство новых школ. Без утвержденного бюджета правительство не сможет построить новые медицинские учреждение и другие инфраструктурные объекты.

Долгосрочная проблема заключается в том, что отсутствие бюджетной ответственности затрудняет урегулирование ситуации с растущим государственным долгом Ирака. При этом денежные ресурсы Багдада действительно очень ограничены. В ноябре доходы от нефти составили $6,2 млрд при средней цене на нефть $61. Иракская нефть обычно продается на $5 дешевле, чем нефть марки Brent, стоимость которой к концу ноября упала примерно до $60.

Кроме того, правительство изо всех сил пыталось увеличить доходы ненефтяного сектора, который в настоящий момент находится в состоянии анемии. Бюджет на 2018 год предусматривал, что уровень доходов ненефтяного сектора составит $12,3 млрд, однако впоследствии правительство были вынуждено понизить свои прогнозы до $10 млрд.

Если предположить, что цена на нефть марки Brent будет находиться на уровне $55?65, то общий доход от продаж нефти едва ли покроет расходы в размере $82,6 млрд, поэтому финансировать инфраструктурные проекты придется за счет заимствований.

В конце 2017 года государственный долг Ирака составлял $123 млрд. Можно сказать, что государственный долг еще не вышел из-под контроля, им можно управлять. Однако если иракское правительство увеличит бюджетные расходы и обратится за иностранными кредитами, то с 2019 года государственный долг ежегодно будет увеличиваться примерно на $25-30 млрд. В конечном итоге государственный долг может превысить 100% ВВП.

Если иракское руководство не осознает необходимость сокращения расходов на финансирование раздутого чиновничьего аппарата, то, при отсутствии значительного роста цен на нефть, рост долговой нагрузки можно будет предотвратить только путем отказала от инфраструктурных проектов. Однако в этом случае стране грозят социальные кризисы и нарастание политической нестабильности.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544615700
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