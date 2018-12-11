Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов

15:00 12.12.2018

Электронное платежное средство планируют использовать только для торговли в рамках Евразийского союза



Дмитрий Гринкевич



В систему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедрить единую валюту. Соответствующее предложение Национального платежного совета поддержал Минфин, рассказал "Известиям" замминистра финансов Алексей Моисеев. Создание электронных денег в ЕАЭС необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций, отметил чиновник. Концептуально валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро. Главное отличие состоит в том, что использование денежной единицы ЕАЭС может быть ограничено исключительно операциями взаимозачетов между членами союза и не перерастет в традиционные деньги.



В одну корзину



Предполагается, что единая валюта стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) будет исключительно электронной. Ее использование хотят ограничить операциями клиринга (взаимозачетов) в рамках межстрановой торговли, рассказала "Известиям" председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. В традиционные фиатные деньги валюта не перейдет. По словам Алмы Обаевой, в новое платежное средство будут трансформироваться взаимные обязательства стран - участниц ЕАЭС по уплате за поставленные друг другу товары. При этом остатки на счетах, возникшие в результате клиринга, могут быть конвертированы в реальные деньги.



Курс единой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц членов ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот союза, пояснила Алма Обаева. По ее словам, интерес к созданию единого платежного средства проявили в ряде крупных российских банков и корпораций.



Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил "Известиям", что Минфину известно о предложении Национального платежного совета.



В ЕАЭС появился собственный финансовый центр

Он предусматривает работу в системе английского права, налоговые льготы и упрощенный визовый режим



- Идея хорошая, надо внимательно работать, - заявил Алексей Моисеев. - (Это нужно. - "Известия") для облегчения расчетов в условиях риска внешних санкций, - отметил он. Замминистра добавил, что Минфин будет заниматься проработкой возможных вариантов реализации этой инициативы.



Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также осведомлен об инициативе по созданию электронной валюты для расчетов между странами ЕАЭС и поддерживает ее появление. При этом дискуссия, по его словам, ведется не только с партнерами по союзу, но и в рамках других межгосударственных объединений, в частности, БРИКС. Впрочем, несмотря на переговоры, до конкретных шагов в области создания единой валюты дело пока не дошло, уточнил Анатолий Аксаков.



В Банке России на вопросы "Известий" о возможности появления такого финансового инструмента не ответили. В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) "Известиям" сообщили, что официальные предложения по созданию денежной единицы для межстрановых расчетов им пока не поступали.



Страны ЕАЭС перейдут на криптоалтын в 2020 году

Собственная цифровая валюта у союза может появиться раньше, чем расчетная денежная единица



По следам первооткрывателей



В экономической истории уже были примеры создания единых безналичных валют для расчетов в рамках межгосударственных объединений. Наиболее известный из них - это искусственная денежная единица ЭКЮ, использовавшаяся для торговли между странами Евросоюза. В 1999 году ЭКЮ полностью был заменен евро, который получил функции реальной эмитируемой денежной единицы.



Другой пример "коллективной" валюты - это переводной рубль, введенный для организации многосторонних расчетов стран - членов Совета экономической взаимопомощи в 1964 году. В 1991 году организация и валюта прекратили свое существование.



Близкие по функционалу к потенциальной денежной единице ЕАЭС финансовые инструменты - это специальные права заимствования, выпускаемые Международным валютным фондом, а также Азиатская валютная единица, которая используется странами АТР (Китай, Индия, Япония, Таиланд, Австралия и ряд других). Оба инструмента служат только в качестве расчетной единицы для клиринга.



В ЕАЭС обсуждают создание механизма коллективных ответных мер

Страны Евразийского союза прорабатывают вопрос о солидарном реагировании на нанесение экономического ущерба любому участнику объединения



Внедрение единой валюты в рамках ЕАЭС - один из инструментов стратегии дедолларизации, отмечают эксперты. В настоящий момент существенная часть расчетов в рамках объединения все еще осуществляется в долларах. Тогда как росту использования нацвалют препятствуют политические и экономические интересы членов союза, полагает ведущий эксперт "Центра развития" НИУ ВШЭ Сергей Пухов. В частности, на фоне усиления роли рубля в союзе значение остальных денежных единиц стран-партнеров будет снижаться, что негативно отразится на их инвестиционном потенциале. В этом случае создание единой искусственной валюты для клиринга - более нейтральный вариант, который может устроить все стороны, объяснил эксперт.



Испытательный полигон



В связи с угрозой возможных санкций российской экономике необходимо выводить свои торговые операции из поля зрения и воздействия ФРС США, добавил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Он согласился с мнением Сергея Пухова, что отказ от доллара в рамках расчетов между странами ЕАЭС существенно поспособствует решению этой задачи.



Сергей Хестанов допустил, что единая валюта может создаваться с целью протестировать подобный инструмент для его дальнейшего распространения на внутреннее обращение в экономиках стран ЕАЭС. В Европе роль "испытательного полигона" для евро играл ЭКЮ. С его помощью удалось, с одной стороны, наладить процесс торговли за единую валюту, а с другой, ментально подготовить членов ЕС к внедрению общей денежной единицы.



Впрочем, пока перспективы появления подобной фиатной валюты в ЕАЭС сомнительны, констатируют оба эксперта. Страны слишком разные и по своей экономике, и по амбициям, отметил Сергей Хестанов. Сергей Пухов добавил, что внедрение общей денежной единицы автоматически обесценит суверенитет каждого участника союза, что, очевидно, противоречит их задачам.