Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)

15:01 12.12.2018

Тереза Мэй заставила ждать Меркель, потому что не могла выйти из машины. Видео



Дверь автомобиля премьер-министра Великобритании Терезы Мэй оказалась заблокированной, что заставило ждать канцлера ФРГ Ангелу Меркель.



Во вторник глава британского правительства прибыла в Берлин на переговоры с канцлером Германии. Однако встреча началась с небольшого курьеза: политик не могла выйти из машины примерно 15 секунд - не открывалась дверь.



Охранники не понимали, в чем проблема. Все это время канцлер Германии терпеливо ждала коллегу на красной ковровой дорожке, наблюдая за их действиями. В итоге дверь разблокировали.









Несколько месяцами ранее Мэй подверглась насмешкам пользователей социальных сетей за странный реверанс, которым она приветствовала принца Уильяма.