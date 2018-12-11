Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг

15:02 12.12.2018

В Китае задержан бывший канадский дипломат



CA-NEWS (CA) - Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Китае, куда приехал в служебную командировку, сообщает Reuters со ссылкой на неправительственную правозащитную организацию "Международная кризисная группа" (ICG), с которой дипломат сотрудничал.



Правозащитная организация заявила, что делает все возможное, чтобы получить информацию о его местонахождении и добиться его немедленного освобождения.



"Международная кризисная группа", основанная в 1995 году, является независимой организацией, "работающей над предотвращением войн и формированием стратегий, способствующих безопасности в мире". Ковриг работает экспертом в ICG с февраля 2017 года.



В 2014-2016 годах Ковриг был вице-консулом канадского посольства в Пекине, затем занимал пост консула в генконсульстве в Гонконге.



Ранее, 1 декабря в Канаде была арестована Мэн Ваньчжоу, дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании. Она подозревается в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Ирана.



Пекин выразил протест против задержания в Канаде китайской гражданки и призвал немедленно освободить ее. В заявлении китайского посольства в Оттаве утверждается, что Мэн Ваньчжоу "не нарушила никаких законов США или Канады".



11 декабря суд канадской провинции Британская Колумбия отпустил под залог финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, арестованную по запросу Вашингтона в Ванкувере.