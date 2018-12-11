Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток

15:06 12.12.2018

Кыргызстанская модель Мээрим Жумабаева представит страну на студенческом конкурсе красоты World Miss University 2018. Эту информацию она подтвердила корреспонденту Sputnik в телефонном разговоре.



Бьюти-смотр среди студенток будет проходить с 15 по 22 декабря в Сеуле (Южная Корея). За главный титул поборются красавицы из 70 стран. Победительница станет представителем молодежной организации World Miss University Peace Corps.



"На конкурс я отправлюсь 14 декабря, финал состоится 21-го. Это мой международный дебют, постараюсь достойно представить Кыргызстан. Сейчас усиленно готовлюсь к конкурсу", - рассказала 23-летняя девушка.



Жумабаева - участница национальных бьюти-соревнований "Мисс университет Кыргызстан - 2017" и "Мисс Кыргызстан - 2018". Она учится на лингвиста в Кыргызско-казахском университете.



Конкурс World Miss University, учрежденный Международной ассоциацией президентов университетов, проводится с 1986 года. В 2017-м он проходил в Камбодже с участием более 80 девушек из разных государств. Победительницей стала участница из Кубы.