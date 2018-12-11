Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов

15:17 12.12.2018

Россияне приобретенные заранее новогодние туры пока не отменяют



Наталия Портякова



На фоне акций протестов "желтых жилетов" иностранные туристы массово отменяют запланированные туры в Париж и другие города Франции. Отложить до лучших времен посещение разбушевавшейся Пятой республики своим гражданам уже рекомендовали некоторые европейские правительства. При этом в РФ отмены туров во Францию пока не наблюдается, сказал "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Впрочем, во многом это связано с тем, что на Новый год большинство сограждан предпочитают отдыхать на пляжах совсем в других странах.



Почувствуйте разницу



Еще недавно туристическая отрасль Франции пребывала в эйфории. Если в 2016-м статистику омрачили последствия терактов в Ницце и Париже, то уже следующий год побил все рекорды по посещаемости страны иностранцами - их прибыло 89 млн. Но оказалось, что и это не предел. С января по ноябрь 2018-го Франция приняла 90 млн туристов. Особой популярностью пользовался Париж и окружающий его регион Иль-Де-Франс, где только за первые полгода к радости местных властей и бизнеса путешественники потратили €10,3 млрд.



Однако в последние несколько недель ситуация радикально поменялась. Новости из Парижа шокировали: массовые протесты, горящие баррикады, сожженные машины, разбитые витрины магазинов и кафе, закрытые для посещений Лувр и Эйфелева башня, неработающие станции метро. Неудивительно, что на таком неблагополучном фоне туристы начали отменять забронированные туры.



С 17 ноября во Франции прошли уже четыре массовые акции протеста против повышения налогов на топливо, сопровождавшихся массовыми беспорядками. И хотя под давлением "желтых жилетов" руководство страны отыграло назад и даже объявило чрезвычайное экономическое положение, снизить накал страстей не удалось: в ближайшую субботу демонстранты грозятся вновь выйти на улицы на очередной, уже пятый, марш протеста. И пока французы с камнями в руках выясняют отношения с правительством и впавшим в немилость президентом Эммануэлем Макроном, иностранцы предпочитают держаться от бушующей Пятой республики на почтительном расстоянии.



Нерождественские настроения



По данным французской компании MKG Consulting, только за период с 23 по 27 ноября было аннулировано около 25 тыс. заявок на бронь номеров в декабре. Чаще всего отменялась бронь в отелях на выходные: Национальная группа независимых предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания, объединяющая 13,5 тыс. французских учреждений, заявила о 20-процентном спаде в бронировании отелей в Париже. В центральных районах, прилегающих к Елисейским полям, падение во второй половине декабря и вовсе составило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



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Очевидно, не рассчитывая на лучшее, туристы стали отменять заказы и на постновогодний период. По данным французской Группы национальных гостиничных сетей, заказы отелей на первую неделю 2019 года упали уже на 10%.



Посольство США во Франции выпустило предупреждение к находящимся в Париже соотечественникам "избегать толп", а Бельгия, Португалия, Чехия и Польша и вовсе рекомендовали своим гражданам по возможности отложить поездки во Францию.



Рождественский сезон оказался в зоне риска, если вообще не потерян, посетовал на днях представитель туристской федерации Франции CAT Роланд Эги. А министр финансов страны Брюно Ле Мер, по своей должности вынужденный подсчитывать убытки от беспорядков, и вовсе назвал последствия происходящего катастрофой для бизнеса и туриндустрии.



Самые стойкие



В РФ между тем массовой отмена туров во Францию на рождественские и новогодние каникулы не наблюдается, рассказал "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



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- Туристам, конечно, не рекомендуется посещать общественные места, где проходят беспорядки, но особых отмен тех туров, которые были запланированы на Рождество и Новый год, нет, - добавил он.



Впрочем, по словам Юрия Барзыкина, в новогоднем сезоне нет и какого-то особого спроса на Францию: страна традиционно входит в десятку самых востребованных направлений в горнолыжном и культурном сегментах, но зимой подавляющее большинство российских туристов предпочитают пляжный отдых в Эмиратах и странах Юго-Восточной Азии.



В BSI Group - одной из крупнейших туркомпаний, работающих на французском рынке, "Известиям" сообщили, что отказов по турам во Францию ни на ближайшие даты, ни на праздничные дни от россиян не поступало.



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- Париж - лидер мирового туристического рынка по посещаемости, и даже массовые протесты, которые там происходили в выходные и бурно освещались СМИ, не навредили его имиджу. Более того, большинство туристов восприняли это как некий квест, приключение с обязательным хеппи-эндом, - заметила представительница компании Иветта Вердиян. - С утра догадаться о том, что происходило здесь накануне, практически невозможно: Париж вычищен и отмыт, народ гуляет, фотографируется, магазины работают. Те же люди, которые еще вчера воевали с полицией, сегодня сидят с круассанами в кафе.



К слову, туристы из Китая, которые наряду с японцами составляют самую многочисленную категорию путешественников во Францию, реагируют на восстание "желтых жилетов", как и россияне, спокойно. Показательная деталь: в минувшую субботу, когда в Париже вновь бушевали протесты, китайский ресторан Opera Mandarin, расположенный около Парижской оперы, оставался едва ли не единственным заведением общепита в районе, который не стал закрывать свои двери для посетителей.