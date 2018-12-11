 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.12.2018
15:18  Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
14:55  Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
14:45  Как монголы завоевали Кавказ (история)
14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:38  "Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров
13:51  Последний полет "индийского фюрера"
13:43  Приведет ли "жесткий Брексит" к гражданской войне в Британии
13:20  Убытки Telia в Узбекистане из-за сделки с Гульнарой Каримовой составили $14 млрд
13:01  В Британии запущена процедура по вотуму недоверия красотке Мэй
12:57  Помогут ли США сохранить альянс монархий Персидского залива? - Н.Бобкин
12:24  Винегрет по-германски. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0", - Н.Меден
10:41  В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:31  Узбекистан возобновил импорт сахара из Украины
10:24  И смех и Греф: Как КрымНаш стал пугалом для рос-банкиров, - "СП"
09:32  ЦАХАЛ боится попасть в ад. Тель-Авив и Тегеран способны ходить по грани бесконечно, - А.Храмчихин
09:31  Красные флажки Пашиняна. В отношениях с ближайшими соседями не стоит переоценивать их догадливость, - Вл.Жарихин
09:22  Бишкек: убийца украденной им 19-летней Бурулай получил 20 лет тюрьмы
08:39  Пять лошадей в одном легковом "Мерседесе" пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
08:33  Трамп моргает и отступает. Перемирие в "торговой войне" с Китаем может закончиться капитуляцией США, - Дж.Расмус
08:21  При переходе афгано-пакистанской границы схвачен матерый моджахед - Хакани (экс-замминфина правительства Талибана)
08:15  Интернет меняет физиологию мозга детей, - А.Ваганов
07:19  Стрельба в центре Страсбурга: трое погибших, 12 раненых. Террорист убежал
06:36  Израиль и Россия поспорят об Иране. Возобновление военных контактов двух стран будет непростым, - "Къ"
02:17  Трамп-бей. Россия разместит в Карибском море военную базу
Вторник, 11.12.2018
22:27  Желтые жилеты "пять звезд". В Евросоюзе рождается новая оппозиция, - С.Гуркин
21:49  Париж - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей, - Ален Сораль
21:48  Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12
20:48  "Желтыми жилетами" манипулируют в социальных сетях русские, - Le Monde
20:44  АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:26  Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"
20:18  Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
13:14  Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну? - С.Шакарянц
13:13  Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:10  Франция. "Это Revolution, это не бунты!" - Э.Лимонов
13:08  Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
13:07  Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
13:05  Узбекистан не Исламский-5. Имена их напишут.., - Б.Мусаев
10:26  Еще один депутат КырПарламента (Сулейманов) подозревается в гражданстве Казахстана
10:22  Украина экстрадировала в Казахстан таджикского мошенника Нумонова
10:01  Операция "Преемница". Чего ждать Германии и России от нового лидера ХДС, - В.Морозов
09:13  Советник Порошенко обвинен в организации международной проституции через фирму "Куда угодно"...
09:09  Экс-кыр-президент Атамбаев не жалеет, что "поругался" с Казахстаном
09:04  В Каракалпакии первоклассница Шалабаева получила подарок от президента Мирзиеева - автомобиль
09:02  Ислам Каримов-младший: Моя мама решила поддержать перемены в стране
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:18 12.12.2018

Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана

В республике в ближайшие годы создадут несколько новых водохранилищ и построят крупные и малые ГЭС. Sputnik Узбекистан решил вспомнить наиболее масштабные гидросооружения страны.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Семь новых водохранилищ построят в Узбекистане по распоряжению президента страны Шавката Мирзиеева. Три из них появятся в Ташкентской области, два – в Кашкадарьинской и по одному в Джизакской и Самаркандской областях. Общая их емкость составит 45 миллионов кубометров воды. Какими еще водными ресурсами располагает Узбекистан, разбирался корреспондент Sputnik.

Искусственные моря

Основная цель строительства новых гидрообъектов - орошение земель сельхозназначения. По расчетам инженеров, семи новых водохранилищ хватит для стабильного полива 1,2 миллиона гектаров полей.

Мирзиеев заявил о строительстве в Узбекистане семи новых водохранилищ

Помимо функции накопления и хранения воды некоторые водохранилища превратились в излюбленные места отдыха. Самое известное из них - Чарвакское - расположено в столичном регионе Узбекистана. На его берегах каждое лето спасаются от зноя сотни тысяч узбекистанцев, а также туристы. Объем водоема равен двум миллиардам кубометров воды.

Не менее популярно и созданное специально для отдыха жителей столицы и области "Комсомольское море" в Национальном парке Узбекистана. Оно появилось на месте старого карьера, в котором еще с XVIII века добывалась глина для производства кирпича. Ежегодно в нем проводится очистка.

Водохранилище в Национальном парке Узбекистана

Крупнейшим искусственным водохранилищем в Узбекистане стало озеро Айдаркуль, раскинувшееся на территории Джизакской и Навоийской областей. Возникло оно, можно сказать, случайно: в 1969 году из-за сильного паводка Шардарьинская ГЭС не справлялась с потоком воды и, чтобы избежать крупной катастрофы, излишек стали сбрасывать в Арнасайскую область.

На протяжении нескольких лет в крупной впадине скапливались огромные массивы воды, образовав самое крупное искусственное озеро страны, которое со временем превзошло по размерам высыхающее Аральское море. Из-за того что водохранилище образовалось в солончаковой впадине, вода в нем стала соленой и напоминает морскую. Айдаркуль - популярное место рыбалки: в его водах обитает около десяти видов рыб.

В восьми областях Узбекистана водохранилища откроют для отдыха

Однако Узбекским морем в республике называют другой искусственный водоем – Каттакурганское водохранилище, возводить которое начали накануне Второй мировой войны, в 1940 году.

Расположено оно в Самаркандской области, вмещает в себя 900 миллионов кубометров воды. Водоем простирается на 15 километров в длину, а ширина его достигает в отдельных местах десяти километров.

Каттакурганское водохранилище

Туябугузкое водохранилище - это еще одно море, именуемое в республике Ташкентским. Открывали этот искусственный гидрообъект высокие гости - в 1963 году символическую ленточку перерезал лично лидер кубинской революции Фидель Кастро и тогдашний руководитель УзССР Шараф Рашидов.

Каналы и плотины

Орошение земель напрямую из водохранилищ обеспечить сложно – чтобы доставить живительную влагу до полей, строятся каналы. Самым длинным подобным сооружением в Узбекистане остается Большой Ферганский канал. Его длина – 350 километров, а построили его еще до Великой Отечественной войны. Отдельные части его находятся на территории современного Кыргызстана (12 километров) и Таджикистане (62 километра). С помощью Ферганского канала орошается полмиллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

Большой Ферганский канал имени Усмана Юсупова

Строили канал всем народом – к огромному хашару привлекли 160 тысяч человек и более 600 единиц техники. Участников стройки награждали специальным значком. На канале расположено огромное число сооружений – девять плотин, восемь акведуков, 101 мост и 258 водовыпусков.

Канал Андижансай, протекающий в Андижанской области Узбекистана, по свидетельствам ученых, был первым искусственным водоемом на территории современного Узбекистана, появившимся четыре тысячи лет назад. По данным специалистов, в древности местные жители объединяли и углубляли русла мелких речек и ручьев, а также сглаживали слишком крутые берега.

Как вода выходит в свет: гидроэнергетика Узбекистана

Если говорить о современных гидросооружениях, то нельзя не упомянуть самую мощную в республике Чарвакскую гидроэлектростанцию на реке Чирчик. По мировым меркам ее показатель в 630 МВт вырабатываемой энергии выглядит весьма скромно, даже запущенная недавно Рогунская ГЭС в соседнем Таджикистане выдает 3600 МВт. Впрочем, Узбекистан намерен в ближайшие годы нарастить объемы вырабатываемой электроэнергии за счет четырех новых крупных ГЭС и еще 16 малых. Модернизируют и уже имеющиеся в стране мощности.

Чарвакская ГЭС

В любом случае в Центральной Азии, остро нуждающейся в источниках воды, новые водохранилища позволят улучшить ситуацию и в сельском хозяйстве и в рекреационной сфере. Благо современные технологии позволяют реализовывать подобные проекты и быстрее, и дешевле, чем десятки лет назад.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544617080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- К. Токаев поблагодарил послов Чехии и Японии
- Н.Нигматулин принял посла Чехии в Казахстане Э.Жигову
- На протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года
- Крупный инвестор входит в казахстанский автопром
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2018г. составил 104,8%
- В Комитете Мажилиса началось рассмотрение антидопингового законодательства
- Собственников жилья будут уведомлять о количестве зарегистрированных
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  