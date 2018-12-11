Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин

15:18 12.12.2018

Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана



В республике в ближайшие годы создадут несколько новых водохранилищ и построят крупные и малые ГЭС. Sputnik Узбекистан решил вспомнить наиболее масштабные гидросооружения страны.



ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Семь новых водохранилищ построят в Узбекистане по распоряжению президента страны Шавката Мирзиеева. Три из них появятся в Ташкентской области, два – в Кашкадарьинской и по одному в Джизакской и Самаркандской областях. Общая их емкость составит 45 миллионов кубометров воды. Какими еще водными ресурсами располагает Узбекистан, разбирался корреспондент Sputnik.



Искусственные моря



Основная цель строительства новых гидрообъектов - орошение земель сельхозназначения. По расчетам инженеров, семи новых водохранилищ хватит для стабильного полива 1,2 миллиона гектаров полей.



Мирзиеев заявил о строительстве в Узбекистане семи новых водохранилищ



Помимо функции накопления и хранения воды некоторые водохранилища превратились в излюбленные места отдыха. Самое известное из них - Чарвакское - расположено в столичном регионе Узбекистана. На его берегах каждое лето спасаются от зноя сотни тысяч узбекистанцев, а также туристы. Объем водоема равен двум миллиардам кубометров воды.



Не менее популярно и созданное специально для отдыха жителей столицы и области "Комсомольское море" в Национальном парке Узбекистана. Оно появилось на месте старого карьера, в котором еще с XVIII века добывалась глина для производства кирпича. Ежегодно в нем проводится очистка.



Водохранилище в Национальном парке Узбекистана



Крупнейшим искусственным водохранилищем в Узбекистане стало озеро Айдаркуль, раскинувшееся на территории Джизакской и Навоийской областей. Возникло оно, можно сказать, случайно: в 1969 году из-за сильного паводка Шардарьинская ГЭС не справлялась с потоком воды и, чтобы избежать крупной катастрофы, излишек стали сбрасывать в Арнасайскую область.



На протяжении нескольких лет в крупной впадине скапливались огромные массивы воды, образовав самое крупное искусственное озеро страны, которое со временем превзошло по размерам высыхающее Аральское море. Из-за того что водохранилище образовалось в солончаковой впадине, вода в нем стала соленой и напоминает морскую. Айдаркуль - популярное место рыбалки: в его водах обитает около десяти видов рыб.



В восьми областях Узбекистана водохранилища откроют для отдыха



Однако Узбекским морем в республике называют другой искусственный водоем – Каттакурганское водохранилище, возводить которое начали накануне Второй мировой войны, в 1940 году.



Расположено оно в Самаркандской области, вмещает в себя 900 миллионов кубометров воды. Водоем простирается на 15 километров в длину, а ширина его достигает в отдельных местах десяти километров.



Каттакурганское водохранилище



Туябугузкое водохранилище - это еще одно море, именуемое в республике Ташкентским. Открывали этот искусственный гидрообъект высокие гости - в 1963 году символическую ленточку перерезал лично лидер кубинской революции Фидель Кастро и тогдашний руководитель УзССР Шараф Рашидов.



Каналы и плотины



Орошение земель напрямую из водохранилищ обеспечить сложно – чтобы доставить живительную влагу до полей, строятся каналы. Самым длинным подобным сооружением в Узбекистане остается Большой Ферганский канал. Его длина – 350 километров, а построили его еще до Великой Отечественной войны. Отдельные части его находятся на территории современного Кыргызстана (12 километров) и Таджикистане (62 километра). С помощью Ферганского канала орошается полмиллиона гектаров сельскохозяйственных земель.



Большой Ферганский канал имени Усмана Юсупова



Строили канал всем народом – к огромному хашару привлекли 160 тысяч человек и более 600 единиц техники. Участников стройки награждали специальным значком. На канале расположено огромное число сооружений – девять плотин, восемь акведуков, 101 мост и 258 водовыпусков.



Канал Андижансай, протекающий в Андижанской области Узбекистана, по свидетельствам ученых, был первым искусственным водоемом на территории современного Узбекистана, появившимся четыре тысячи лет назад. По данным специалистов, в древности местные жители объединяли и углубляли русла мелких речек и ручьев, а также сглаживали слишком крутые берега.



Как вода выходит в свет: гидроэнергетика Узбекистана



Если говорить о современных гидросооружениях, то нельзя не упомянуть самую мощную в республике Чарвакскую гидроэлектростанцию на реке Чирчик. По мировым меркам ее показатель в 630 МВт вырабатываемой энергии выглядит весьма скромно, даже запущенная недавно Рогунская ГЭС в соседнем Таджикистане выдает 3600 МВт. Впрочем, Узбекистан намерен в ближайшие годы нарастить объемы вырабатываемой электроэнергии за счет четырех новых крупных ГЭС и еще 16 малых. Модернизируют и уже имеющиеся в стране мощности.



Чарвакская ГЭС



В любом случае в Центральной Азии, остро нуждающейся в источниках воды, новые водохранилища позволят улучшить ситуацию и в сельском хозяйстве и в рекреационной сфере. Благо современные технологии позволяют реализовывать подобные проекты и быстрее, и дешевле, чем десятки лет назад.