 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Индия вышли на стартап. Москва и Дели диверсифицируют деловые связи, - С.Строкань
16:01 12.12.2018

В инновационном центре "Сколково" проходит первый в истории российско-индийского делового сотрудничества форум технологического предпринимательства - стартап-саммит IT-индустрии. Его организатором совместно с фондом "Сколково" стала Конфедерация индийской промышленности, по инициативе которой в Москву прибыли представители ведущих индийских предприятий и IT-компаний. Цель стартап-саммита - диверсифицировать деловые связи двух стран и расширить взаимодействие в цифровой экономике, развитие которой Москва и Дели считают приоритетом своей экономической модернизации.

Открывшийся в инновационном центре "Сколково" во вторник трехдневный российско-индийский форум, посвященный инновационным стартапам, собрал ключевых представителей IT-индустрии, которая становится все более перспективным направлением двустороннего сотрудничества.

Как заявил "Ъ" один из организаторов форума, заместитель главы индийской дипмиссии в Москве Дж. Баласубраманьян, "целью российско-индийского стартап-саммита в инновационном центре "Сколково" стало развитие договоренностей, достигнутых в марте нынешнего года министром торговли и промышленности Индии Прабху Сурешем и главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным". По словам индийского дипломата, российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди на их октябрьском саммите в Дели подтвердили решимость диверсифицировать деловые связи и к 2025 году довести товарооборот двух стран до $30 млрд.

"Одним из шагов по решению этой стратегической задачи и должен стать российско-индийский форум технологического предпринимательства",- заявил Дж. Баласубраманьян, напомнивший о том, что в работе стартап-саммита в "Сколково" принимают участие представители более 20 индийских компаний.

Эту мысль развил в своем выступлении глава индийской делегации, исполнительный директор Конфедерации индийской промышленности Анджан Дас. Он напомнил: на переговорах в марте нынешнего года министр торговли и промышленности Индии Прабху Суреш и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин договорились содействовать сближению представителей российского и индийского бизнеса с помощью деловых встреч и форумов на различных платформах. Кроме того, стороны сделали особый упор на инновациях, внедрению которых должно способствовать развитие стартапов.

В свою очередь, российские участники саммита в "Сколково" сделали акцент на том, что взаимодействие в области IT-индустрии остается одной из наиболее перспективных областей делового сотрудничества Москвы и Дели, меняющей традиционные представления о российско-индийских связях.

Один из участников форума, замминистра экономического развития РФ Сергей Горьков напомнил, что объем экономических связей двух стран заметно отстает от уровня российско-китайской и китайско-индийской торговли. По мнению господина Горькова, заметный потенциал роста двустороннего сотрудничества имеют такие отрасли, как биотехнологии, медицина, фармацевтика, проекты в области искусственного интеллекта.

"Такие мероприятия очень полезны. И мы, и индийские коллеги занимаемся поддержкой или созданием стартапов.

Стартапы - это не о вчерашнем и даже не о сегодняшнем дне, а о том, что будет завтра и послезавтра с точки зрения экономических отношений, которые будут определяться новыми технологиями и развитием нового бизнеса",

- объяснил "Ъ" значение российско-индийского саммита старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Цель мероприятия - нащупать те платформы, на которых можно совместно развивать проекты, знакомить разработчиков друг с другом, взаимно открывать рынки для перспективных компаний, которые будут определять экономическую повестку через пять-семь лет. С учетом того, что и в России, и в Индии быстро растет и рынок, и объем компетенции в области, связанной с цифровизацией экономической деятельности, это четко укладывается в мировой тренд цифровизации экономики, где и у России, и у Индии есть хороший шанс стать заметными игроками",- продолжает господин Каем.

По словам старшего вице-президента "Сколково", стереотип об Индии как о "стране чая и слонов" для представителей российского IT-сектора давно остался в прошлом.
Так же и индийцы воспринимают Россию не как "родину снега, балалайки и медведей, а как страну программистов, высокотехнологичных стартапов, страну, где генерируются идеи".

Говоря о взаимодействии в области IT-технологии, Кирилл Каем отметил, что "общение идет не на уровне товаропроизводитель-потребитель, а на другом уровне".

"Потенциал российско-индийских связей в области цифровой экономики - это обмен проектами. И у коллег, которые приехали к нам, и у нас есть ряд программ поддержки. Эти программы направлены на то, чтобы дать возможность компаниям, которые эти технологии развивают, выйти на российский или индийский рынок. И у нас, и у индийских коллег есть специальные программы софтлендинга, стартап-соревнований, когда при помощи взаимной поддержки стартап может при более низких издержках показать свой продукт на рынке другой страны и найти партнеров, если требуется адаптация на рынке другой страны",- поясняет Кирилл Каем.

"И Россия, и Индия считают задачу цифровизации экономики одной из приоритетных. Кроме того, у обеих стран есть память предыдущих поколений о положительном опыте сотрудничества. На подобных стартап-саммитах мы позволяем более молодым генерациям разработчиков лучше узнавать друг друга и развивать опыт своих предшественников",- резюмирует собеседник "Ъ".

Сергей Строкань
"Коммерсантъ" от 12.12.2018,

Источник - kommersant.ru
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