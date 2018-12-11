 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.12.2018
20:06  Главу КырНацбанка Абдыгулова, похоже, высаживают из кресла
18:24  Аркадаг уволил министра текстильной промышленности Непеса Гайлыева за "серьезные недостатки". Вридом осталась Огулхаджан Ишангулыева
16:04  Нассар-гейт набирает обороты. НОК США покрывал педофилов
16:01  Россия и Индия вышли на стартап. Москва и Дели диверсифицируют деловые связи, - С.Строкань
15:41  Порошенко объявил войну "мистеру Путину"
15:18  Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
14:55  Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
14:45  Как монголы завоевали Кавказ (история)
14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:38  "Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров
13:51  Последний полет "индийского фюрера"
13:43  Приведет ли "жесткий Брексит" к гражданской войне в Британии
13:20  Убытки Telia в Узбекистане из-за сделки с Гульнарой Каримовой составили $14 млрд
13:01  В Британии запущена процедура по вотуму недоверия красотке Мэй
12:57  Помогут ли США сохранить альянс монархий Персидского залива? - Н.Бобкин
12:24  Винегрет по-германски. Аннегрет Крамп-Карренбауэр как "Меркель 2.0", - Н.Меден
10:41  В Администрации Елбасы вновь создан "Центр анализа и прогнозирования". Во главе с Бабакумаровым
10:31  Узбекистан возобновил импорт сахара из Украины
10:24  И смех и Греф: Как КрымНаш стал пугалом для рос-банкиров, - "СП"
09:32  ЦАХАЛ боится попасть в ад. Тель-Авив и Тегеран способны ходить по грани бесконечно, - А.Храмчихин
09:31  Красные флажки Пашиняна. В отношениях с ближайшими соседями не стоит переоценивать их догадливость, - Вл.Жарихин
09:22  Бишкек: убийца украденной им 19-летней Бурулай получил 20 лет тюрьмы
08:39  Пять лошадей в одном легковом "Мерседесе" пытался ввезти кыргызстанец в Казахстан
08:33  Трамп моргает и отступает. Перемирие в "торговой войне" с Китаем может закончиться капитуляцией США, - Дж.Расмус
08:21  При переходе афгано-пакистанской границы схвачен матерый моджахед - Хакани (экс-замминфина правительства Талибана)
08:15  Интернет меняет физиологию мозга детей, - А.Ваганов
07:19  Стрельба в центре Страсбурга: трое погибших, 12 раненых. Террорист убежал
06:36  Израиль и Россия поспорят об Иране. Возобновление военных контактов двух стран будет непростым, - "Къ"
02:17  Трамп-бей. Россия разместит в Карибском море военную базу
Вторник, 11.12.2018
22:27  Желтые жилеты "пять звезд". В Евросоюзе рождается новая оппозиция, - С.Гуркин
21:49  Париж - это начало всеобщего бунта против зажравшихся богачей, - Ален Сораль
21:48  Вышла на русском "Истории из уст Си Цзиньпина". Анонс презентации 14/12
20:48  "Желтыми жилетами" манипулируют в социальных сетях русские, - Le Monde
20:44  АО "Казгеология" возглавил Алмаз Абдыгалимов
20:26  Казахстан спустил в Каспий 2 боевых катера - "Иса батыр" и "Досан батыр"
20:18  Тамир Хайман - начальник военной разведки Израиля, - П.Густерин
13:14  Где США и Израиль развернут очередную ближневосточную войну? - С.Шакарянц
13:13  Раздел Украины: pro et contra. Часть 3
13:10  Франция. "Это Revolution, это не бунты!" - Э.Лимонов
13:08  Париж жжот. За что "жилеты" мутузят макрон-власть? - Дарья Алмамова
13:07  Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
13:05  Узбекистан не Исламский-5. Имена их напишут.., - Б.Мусаев
10:26  Еще один депутат КырПарламента (Сулейманов) подозревается в гражданстве Казахстана
10:22  Украина экстрадировала в Казахстан таджикского мошенника Нумонова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нассар-гейт набирает обороты. НОК США покрывал педофилов
16:04 12.12.2018

Сексуальные домогательства скрывали на олимпийском уровне
Национальный олимпийский комитет США обвинили в бездействии в деле Ларри Нассара

В США на новый уровень вышел скандал, связанный с уличением бывшего врача национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара в систематических сексуальных домогательствах к спортсменкам, за которые он уже получил пожизненное заключение. Вслед за объявившей себя банкротом Федерацией гимнастики США (USAG) обвинения обрушились на головную спортивную структуру страны - Национальный олимпийский комитет (USOC). В отчете, опубликованном по итогам расследования скандала, USOC, который уже покинули ряд руководителей, обвинили в бездействии и фактическом сокрытии преступлений Ларри Нассара.

В США был опубликован отчет, подготовленный юридической фирмой Ropes & Gray и вызвавший колоссальный резонанс. В нем подводятся итоги длившегося несколько месяцев расследования по мотивам одного из самых громких скандалов в истории американского спорта. Центральной его фигурой является врач Ларри Нассар.

Господин Нассар попал в поле зрения полиции в 2016 году, когда у властей появилась информация о том, что он может быть причастен к распространению детской порнографии. В результате проведения оперативных мероприятий полиции удалось добыть доказательства, уличавшие Ларри Нассара в ее хранении, а также совершении действий сексуального характера с девочками, не достигшими возраста согласия. В конце прошлого года он был приговорен к 60 годам лишения свободы.

Однако это было только начало расследования дела Нассара. Вскоре выяснилось, что за три десятка лет, в течение которых педофил имел отношение к спортивной медицине (с 1986 по 2016 год он работал одним из докторов Федерации гимнастики США), а также замещал должность остеопата в Университете Мичигана, он систематически совершал развратные действия в отношении гимнасток. Причем среди них были и настоящие звезды, такие как четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. В общей сложности властям удалось получить на господина Нассара более 80 заявлений о сексуальных домогательствах.

В начале нынешнего года, оценивая его "спортивные" преступления, суд вынес Ларри Нассару максимально жесткий приговор. Согласно его решению, господин Нассар проведет в тюрьме от 40 до 175 лет. Такая формулировка означает, что через 40 лет Ларри Нассар, которому сейчас 55 лет, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но даже если он и доживет до 95 лет, ему все равно придется досиживать 60-летний срок, назначенный ранее.

У этого скандала уже были серьезные последствия. Наиболее заметной его жертвой стала Федерация гимнастики США. В ней успели произойти две отставки президентов, а в ноябре Национальный олимпийский комитет страны сообщил о том, что начинает процесс "десертификации" федерации - то есть лишения ее права курировать свой вид спорта. Сама же структура, с которой распрощались все крупные спонсоры, объявила себя банкротом.

Расследование, итоги которого были обнародованы вчера, было инициировано USOC сразу после завершения суда над Ларри Нассаром. Но, как ни парадоксально, именно головная спортивная структура позиционируется в отчете как основной, наряду с USАG, виновник ЧП.

В документе констатируется, что врач действовал "не в вакууме", а "внутри экосистемы, позволявшей ему совершать преступления". И, по мнению его авторов, USOC был важнейшей частью этой "экосистемы".

К Национальному олимпийскому комитету предъявляется ряд претензий. Например, авторы отчета считают, что ему не удалось разработать эффективную с точки зрения обеспечения безопасности молодых атлетов систему. Но, не исключено, еще важнее тот факт, что, как выяснилось в ходе расследования, гимнастическая федерация проинформировала ключевых функционеров USOC - генерального директора Скотта Блэкмана и спортивного директора Алана Эшли - о серьезных подозрениях в отношении Ларри Нассара еще летом 2015 года. Между тем после этого он продолжал работать с гимнастками целый год. Причина заключалась в том, что и USOC, и USAG предпочитали не выносить сор из избы, полагая, что скандал сойдет на нет. В отчете сказано, что из-за их "бездействия" и "покрывательства" преступлений, скорее всего, пострадали "десятки" спортсменок, подвергшихся сексуальным домогательствам до ареста Ларри Нассара. Ранее Скотт Блэкман утверждал, что просигнализировал о подозрениях в отношении Ларри Нассара в департамент USOC, отвечающий за защиту спортсменов. Однако расследование его заявление опровергло.

Надо отметить, что Скотт Блэкман и Алан Эшли уже не работают в USOC. Господин Блэкман покинул свой пост вскоре после того, как скандал стал достоянием гласности, а господин Эшли - в начале этой недели, после завершения подготовки доклада. Новый же гендиректор организации Сара Хиршленд вчера была вынуждена извиняться за то, что USOC "подвел жертв преступлений и членов их семей". Кроме того, USOC заверил, что уже "внедрил ряд реформ и инициатив", призванных сделать защиту спортсменов более эффективной, и пообещал "проинформировать о дополнительных мероприятиях, вытекающих из результатов расследования".

Алексей Доспехов
Газета "Коммерсантъ" №229 от 12.12.2018, стр. 12

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544619840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- К. Токаев поблагодарил послов Чехии и Японии
- Н.Нигматулин принял посла Чехии в Казахстане Э.Жигову
- На протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2018 года
- Крупный инвестор входит в казахстанский автопром
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2018г. составил 104,8%
- В Комитете Мажилиса началось рассмотрение антидопингового законодательства
- Собственников жилья будут уведомлять о количестве зарегистрированных
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  