Нассар-гейт набирает обороты. НОК США покрывал педофилов

16:04 12.12.2018

Сексуальные домогательства скрывали на олимпийском уровне

Национальный олимпийский комитет США обвинили в бездействии в деле Ларри Нассара



В США на новый уровень вышел скандал, связанный с уличением бывшего врача национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара в систематических сексуальных домогательствах к спортсменкам, за которые он уже получил пожизненное заключение. Вслед за объявившей себя банкротом Федерацией гимнастики США (USAG) обвинения обрушились на головную спортивную структуру страны - Национальный олимпийский комитет (USOC). В отчете, опубликованном по итогам расследования скандала, USOC, который уже покинули ряд руководителей, обвинили в бездействии и фактическом сокрытии преступлений Ларри Нассара.



В США был опубликован отчет, подготовленный юридической фирмой Ropes & Gray и вызвавший колоссальный резонанс. В нем подводятся итоги длившегося несколько месяцев расследования по мотивам одного из самых громких скандалов в истории американского спорта. Центральной его фигурой является врач Ларри Нассар.



Господин Нассар попал в поле зрения полиции в 2016 году, когда у властей появилась информация о том, что он может быть причастен к распространению детской порнографии. В результате проведения оперативных мероприятий полиции удалось добыть доказательства, уличавшие Ларри Нассара в ее хранении, а также совершении действий сексуального характера с девочками, не достигшими возраста согласия. В конце прошлого года он был приговорен к 60 годам лишения свободы.



Однако это было только начало расследования дела Нассара. Вскоре выяснилось, что за три десятка лет, в течение которых педофил имел отношение к спортивной медицине (с 1986 по 2016 год он работал одним из докторов Федерации гимнастики США), а также замещал должность остеопата в Университете Мичигана, он систематически совершал развратные действия в отношении гимнасток. Причем среди них были и настоящие звезды, такие как четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз. В общей сложности властям удалось получить на господина Нассара более 80 заявлений о сексуальных домогательствах.



В начале нынешнего года, оценивая его "спортивные" преступления, суд вынес Ларри Нассару максимально жесткий приговор. Согласно его решению, господин Нассар проведет в тюрьме от 40 до 175 лет. Такая формулировка означает, что через 40 лет Ларри Нассар, которому сейчас 55 лет, сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но даже если он и доживет до 95 лет, ему все равно придется досиживать 60-летний срок, назначенный ранее.



У этого скандала уже были серьезные последствия. Наиболее заметной его жертвой стала Федерация гимнастики США. В ней успели произойти две отставки президентов, а в ноябре Национальный олимпийский комитет страны сообщил о том, что начинает процесс "десертификации" федерации - то есть лишения ее права курировать свой вид спорта. Сама же структура, с которой распрощались все крупные спонсоры, объявила себя банкротом.



Расследование, итоги которого были обнародованы вчера, было инициировано USOC сразу после завершения суда над Ларри Нассаром. Но, как ни парадоксально, именно головная спортивная структура позиционируется в отчете как основной, наряду с USАG, виновник ЧП.



В документе констатируется, что врач действовал "не в вакууме", а "внутри экосистемы, позволявшей ему совершать преступления". И, по мнению его авторов, USOC был важнейшей частью этой "экосистемы".



К Национальному олимпийскому комитету предъявляется ряд претензий. Например, авторы отчета считают, что ему не удалось разработать эффективную с точки зрения обеспечения безопасности молодых атлетов систему. Но, не исключено, еще важнее тот факт, что, как выяснилось в ходе расследования, гимнастическая федерация проинформировала ключевых функционеров USOC - генерального директора Скотта Блэкмана и спортивного директора Алана Эшли - о серьезных подозрениях в отношении Ларри Нассара еще летом 2015 года. Между тем после этого он продолжал работать с гимнастками целый год. Причина заключалась в том, что и USOC, и USAG предпочитали не выносить сор из избы, полагая, что скандал сойдет на нет. В отчете сказано, что из-за их "бездействия" и "покрывательства" преступлений, скорее всего, пострадали "десятки" спортсменок, подвергшихся сексуальным домогательствам до ареста Ларри Нассара. Ранее Скотт Блэкман утверждал, что просигнализировал о подозрениях в отношении Ларри Нассара в департамент USOC, отвечающий за защиту спортсменов. Однако расследование его заявление опровергло.



Надо отметить, что Скотт Блэкман и Алан Эшли уже не работают в USOC. Господин Блэкман покинул свой пост вскоре после того, как скандал стал достоянием гласности, а господин Эшли - в начале этой недели, после завершения подготовки доклада. Новый же гендиректор организации Сара Хиршленд вчера была вынуждена извиняться за то, что USOC "подвел жертв преступлений и членов их семей". Кроме того, USOC заверил, что уже "внедрил ряд реформ и инициатив", призванных сделать защиту спортсменов более эффективной, и пообещал "проинформировать о дополнительных мероприятиях, вытекающих из результатов расследования".



Алексей Доспехов

Газета "Коммерсантъ" №229 от 12.12.2018, стр. 12