Аркадаг уволил министра текстильной промышленности Непеса Гайлыева за "серьезные недостатки". Вридом осталась Огулхаджан Ишангулыева

18:24 12.12.2018

11 декабря президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра текстильной промышленности Непеса Гайлыева за "серьезные недостатки, допущенные в работе". Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Временным исполняющим обязанности министра была назначена Огулхаджан Ишангулыева, ранее занимавшая пост заместителя министра.



Напомним, что 16 ноября президент Бердымухамедов заявил о необходимости перейти на полную переработку хлопка на местных предприятиях и выпуск широкого ассортимента готовых изделий, конкурентоспособных на мировых рынках. Для продвижения отечественной текстильной продукции за рубежом глава государства приказал использовать передовую рекламу.



Годом ранее, вице-премьер по промышленности (на тот момент) Мухамметмырад Айдогдыев заявил, что в связи с жесткой конкуренцией на рынке текстильных изделий Туркменистан будет снижать цены на продукцию, что должно было обеспечить ей конкурентные преимущества.