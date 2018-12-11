Главу КырНацбанка Абдыгулова, похоже, высаживают из кресла

20:06 12.12.2018

Главу Национального банка Кыргызстана предложили отстранить от должности



В Жогорку Кенеше заговорили об отстранении от должности главы Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова. Об этом заявил депутат от парламентской фракции СДПК Абдывахаб Нурбаев во время заседания парламента в среду.



"Только двум членам правления Национального банка списали выданную им ссуду. Вы чувствуете моральную ответственность? Вы получаете самую большую зарплату, при этом страна в долгах и вам еще списывают крупную ссуду. Вы считаете это правильным? Учителя с заработной платой в 6 тыс. сомов не выписывают около 200 тыс. сомов. Асель Союзбековна, мы же его утверждали, как мы можем уволить главу Нацбанка?" - спросил он, обращаясь к вице-спикеру Асель Кодурановой.



Абдыгулов ответил, что решение было принято без его участия, в бытность его уже вице-премьер-министром.

"Списание ссуд практикуется с 1995 года в целях поддержки сотрудников Нацбанка. В настоящее время генпрокуратура проводит проверку. По итогам проверки я выскажу свое мнение о моральной ответственности", - ответил Т.Абдыгулов.



Напомним, Толкунбек Абдыгулов получил жилищную ссуду в 5,5 млн сомов в июне 2015 года. В 2017 году он был назначен первым вице-премьер-министром. Правление Нацбанка за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики, в связи переходом на руководящую политическую должность, стаж более 10 лет, решил списать Абдыгулову остаток ссуды в 4 млн 824 тыс. сомов.



Мунара Боромбаева.