Эрдоган анонсировал новую военную операцию против сирийских курдов

20:51 12.12.2018

"Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на восток от Евфрата", - заявил турецкий лидер



Вооруженные силы Турции в ближайшее время начнут операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



"Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на восток от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии. Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.



На пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки" в Аргентине турецкий лидер также заявлял, что Анкара в ближайшее время очистит от террористических формирований восточный берег Евфрата.



Ранее трецкие военные проводили военные операции против курдов на территории Сирии. Последняя - "Оливковая ветвь" - была в январе.



При этом Турция регулярно обвиняет США в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии Силам самообороны сирийских курдов (YPG). Их официальная Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).



Кроме того, сирийские курды составляют основу так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF). США поддерживают их в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Она контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. Там же находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около двух тысяч человек. Сирийское руководство называет это оккупацией.



С 2014 года США и их союзники проводят в Сирии и в Ираке операцию против ИГ. При этом в Сирии антитеррористическая коалиция действует без разрешения властей страны.