Бунт "желтых жилетов" может стать "путеводной звездой" для европейцев, - Der Spiegel

00:05 13.12.2018

Протест "желтых жилетов", охвативший Францию, может стать "путеводной звездой" для других европейцев.



Об этом сообщает Der Spiegel.



Во всех западных странах заметно, что представители среднего и нижнего сословий в условиях глобализации недовольны условиями жизни и ведут себя деструктивно, пишет издание.



Причем, в некоторых государствах "Большой семерки", например, в США или Италии, на этой волне к власти уже пришли националистические популистские силы.



В Германии эти слои общества "подкармливают" правую партию "Альтернатива для Германии", а во Франции народное недовольство вылилось в уличные протесты. Это, впрочем, не значит, что французские популисты (правые или левые) непременно дорвутся до власти.



У Эммануэля Макрона есть выбор, отмечает немецкий журнал. Он может позволить этому движению выйти на улицы, а потом подавить его. С другой стороны, президент может попытаться избежать крайностей и провести страну через этот сложный период.



"В Европе, расколотой страхом, одиночными действиями отдельных стран и последствиями экономического кризиса, сегодня заметно, как возникает нечто, определившее жизнь в Европе между окончанием мировой войны и 1929 годом", - говорил он совсем недавно.



Тогда и Франции, и США удалось избежать националистической угрозы, когда они с воодушевлением поддержали социальную политику, которую проводили социалисты и Франклин Рузвельт.



"Желтые жилеты" тоже требуют новую социальную и образовательную политику, соответствующую новой, их эпохе, Макрону давно пора прислушаться к их требованиям, считает Der Spiegel.