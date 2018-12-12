Путин готовит в преемники свою дочь Катерину? - Die Welt

00:10 13.12.2018

12 декабря 2018 г.

Павел Локшин | Die Welt



"Избегающая появления в СМИ дочь Путина выступила по телевидению. Россияне задаются вопросом о том, не рассматривает ли ее Путин в качестве своей преемницы, ведь о конце его правления уже давно ходят домыслы", - пишет на страницах Die Welt Павел Локшин.



Речь идет о репортаже телеканала "Россия", посвященном, как отмечает журналист, "великодушно снабженному сомнительными госзаказами" институту развития "Иннопрактика", директором которого является младшая дочь президента Путина.



После выхода репортажа на российских каналах YouTube, в блогах и в "Телеграме" сразу стали появляться домыслы о том, не займет ли 32-летняя Тихонова через 3 года должность президента.



"На самом деле множатся признаки того, что России предстоит смена политической элиты, в ходе которой на высшие государственные посты будут продвинуты дети давно верных Путину чиновников и технократов, - полагает автор статьи. - Так, нового министра сельского хозяйства Путина зовут Дмитрий Патрушев. Это сын давнего соратника Путина Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ и бывшего шефа могущественной ФСБ".



"Значит ли это, что Кремль планирует передать по наследству и главный пост в России? Для этого 66-летний Путин должен быть готов уступить власть и уйти в отставку, причем не в стиле рокировки с Дмитрием Медведевым в 2008 году", - отмечает Локшин.



"Домыслы об уходе Путина стары так же, как его карьера в Кремле", - пишет журналист. В апреле 2003 года, в третий год президентства Путина, скорый конец "путинскому режиму" предсказывал известный московский политолог Станислав Белковский. В 2007 году критик Кремля Гарри Каспаров заявлял о предстоящем "коллапсе властных структур Кремля". "Спустя 11 лет Каспаров живет в эмиграции в США, а Путин все еще сидит в Кремле", - замечает Локшин.



В декабре 2012 года, продолжает журналист, московский политолог Андрей Пионтковский предрекал конец "путинизма", однако после аннексии Крыма в 2014 году Путин " в одночасье превратился из политической хромой утки в "любимого национального лидера".



"Когда речь идет о будущем Путина, политологи едва ли точнее астрологов", - констатирует автор публикации.



"Система власти Путина на протяжении нескольких лет оказывается невероятно гибкой, - подчеркивает Локшин. - Даже если российского президента и отвергают в некоторых западных странах, во внутренней политике он пока что преодолел каждый период неопределенности - в том числе, и благодаря грубой агрессии за границей, например, войне в Грузии и на Украине".



"В долгосрочной перспективе Путин, вероятно, справится даже с ущербом, нанесенным его имиджу противоречивой пенсионной реформой осенью, и падающим рейтингом", - считает журналист.



"Рост числа домыслов о смене власти связан скорее не с низкой популярностью Путина в настоящий момент, а с тем, что в 2024 году заканчивается его последний президентский срок, - пишет Локшин в заключение. - Почему бы ему не найти новый способ остаться у власти? Через 6 лет Владимиру Путину будет 72 года - столько же, сколько сегодня Дональду Трампу".



Источник: Die Welt