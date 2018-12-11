"Желтые жилеты" vs Макрон: ошибка президента и миллионы обманутых французов

00:17 13.12.2018 4 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил депутатам правящей партии "La République en Marche", что предлагаемое повышение налога на топливо, которое привело к крупнейшим протестам, будет приостановлено. Но это не остановило протесты.

Протестующие, так называемые "Желтые жилеты", говорят, что налог на топливо стал последней каплей политики президента который вступил в должность с обещанием помочь экономически слабым слоям населения, вместо этого, он лишь помог обеспеченным слоям.



Даже по французским меркам протесты "Желтых жилетов" стали из ряда вон выходящим явлением. Горящие машины и огромные клубы серого дыма, казалось, поглотили Триумфальную арку. Казалось, будто в Париже началась война. Кто-то даже провел сравнения с "Хлебными войнами" XVII века и Революцией XVIII века.



Более двух недель "Желтые жилеты" разрушали Францию. Они парализовали автомагистрали и заставили закрыть дороги, заблокировали заправочные станции от Лилля на севере до Марселя на юге.



Во время акций протеста в Париже к "Желтым жилетам" присоединились и более жестокие элементы, которые начали поджигать машины, разбивать окна и грабить магазины. 133 человека получили ранения, 412 были арестованы, было взорвано более 10 тыс. гранат.



Одна пожилая женщина погибла от гранаты, которая разорвалась прямо рядом с ее домом, пока она пыталась закрыть окна. В результате президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объявить чрезвычайное положение в стране.



"Желтые жилеты" сейчас являются наиболее значимой оппозицией Макрону с момента его прихода к власти в мае 2017 года. В отличие от предыдущих протестов во Франции они пользуются широкой поддержкой - 72% населения, согласно данным Harris Interactive Poll, опубликованным 1 декабря.



Повышение налога на топливо, объявленное в ноябре, а затем отмененное в декабре, должно было помочь сократить выбросы углерода во Франции за счет ограничения использования автомобилей. Макрон не скрывает своего желания стать мировым лидером в области экологических реформ.



Однако он забывает, что в его стране для людей, которые его избрали, цены на топливо действительно имеют значение. Это особенно касается тех, кто находится за пределами больших городов, где четыре пятых населения ездит на работу, а треть из них проезжает более 30 км каждую неделю.



Эти дополнительные расходы будут введены в чрезвычайно плохое время для обычных французов, работающих за пределами Парижа. Семьи с достатком ниже среднего не настолько бедны, чтобы получать социальные пособия, но и не настолько богаты, чтобы справиться с ростом стоимости жизни и налогов.



Налоги для бедных и президент богатых

Institut des Politiques Publiques показал, что изменения налогов в 2018 году и 2019 могут оставить пенсионеров и пятую часть домохозяйств, имеющих самый низкий доход, в худшем положении, а отмена налога на имущество означает, что самые большие выгоды, в первую очередь, получит 1% самых обеспеченных граждан.



"Люди чувствуют, что парижские технократы хитрят, чтобы их обмануть", - сказал Чарльз Виплош, профессор экономики Высшего института международных исследований в Женеве. Так что Макрону будет сложно избежать титула "Президента богатых".



Французы уже чувствуют себя обманутыми.



Поскольку занятость населения и рост замедляются, Макрон, впервые за время своего президентства, испытывает на себе серьезное давление. Безработица находится на уровне 9%, его попытки реформировать Европу сводятся на нет, а рейтинг одобрения упал до 23%, согласно недавнему опросу, проведенному IFOP.



Портреты Макрона на Триумфальной арке, замазанные граффити, призывающие его к отставке, явно не идут ему на пользу, чтобы поддержать его имидж за границей.



До сих пор Макрон говорил, что не будет поддаваться давлению уличных протестов. А чтобы подчеркнуть свою точку зрения, в сентябре 2017 года он назвал протестующих против французской реформы рынка труда "бездельниками".

Ситуация с налогом на топливо - поворотный момент для президентства Макрона. Вопрос в том, чего дать дальше, как Макрону, так и "Желтым жилетам"?



Скорее всего, Макрону необходимо продолжить реализацию своей программы реформ. Несомненно, он знает, что для этого у него есть большинство голосов в Национальном собрании. Франция страдает от долгов (почти 100% от ВВП) и ее сверхраздутого государственного сектора. Во Франции 5,2 млн государственных служащих, и их число увеличилось на 36% с 1983 года. Они составляют 22% рабочей силы по сравнению со средним показателем OCDE на уровне 15%.



Налоговый эксперт Жан-Филипп Десоль говорит, что во Франции 1,5 млн чиновников. И это если учесть, что на государственные расходы во Франции сейчас приходится 57% ВВП. Такими темпами система скоро остановится, так как будет все меньше людей, которые реально работают.



Ошибка Макрона состоит в том, что национальная экономическая реформа не превратилась в его абсолютный приоритет сразу после льготного периода после его избрания. Более низкие общественные расходы позволили бы снизить налоги, создав то, что экономисты называют добродетельным кругом. Вместо этого он выжидал.



Теперь, когда он резко теряет популярность, а социальные волнения в полном разгаре, он надеется провести дальнейшие реформы в отношении пособий по безработице, сократив выплаты и увеличив время, в течение которого бенефициары могут получать деньги.



Говорят, что он также может ввести налог на имущество, чтобы успокоить протестующих.



Президентский срок Макрона продлится до 13 мая 2022 года. Понятно, что Макрон сосредоточится на выборах в Европарламент, которые должны состояться 23-26 мая 2019 года. Заголовки говорят о том, что Мари Ле Пен и партия "Национальный фронт" опережают в опросах, набирая 20% голосов, по сравнению с партией En Marche Макрона, которая набирает 19% голосов.



Этот сдвиг вполне объясним, учитывая разрыв между сельской местностью, где Ле Пен пользуется твердой поддержкой, и городами, где преобладают левоцентристы Макрона.



Напротив, "Желтые жилеты" получили поддержку, встав на защиту "беспомощных рядовых граждан", и, судя по всему, солидарность им выразили и пожарные, и полиция. В сети есть изображения, на которых видно как полиция снимает свои шлемы, а пожарные поворачиваются спиной к политическим властям, чтобы показать, что они стоят на стороне протестующих.



Эта новая порода общественной оппозиции является чем-то новым. "Желтые жилеты", группировка без лидера, неструктурированная, получила поддержку как слева, так и справа, но все же сопротивлялась подавлению.



Действуя без лидера, им трудно проводить переговоры в частном порядке. "Желтые жилеты", похоже, остро сознают это, учитывая их твердое противостояние попыткам мирных переговоров от правительства Макрона.



"Желтые жилеты", пользующиеся огромной поддержкой общественности и предвидящие проведение реформ системы социального обеспечения, не сдадутся просто так.



Впервые за время своего президентства Макрон в беде, а Европа и Америка видят все это.



После того как Макрон раскритиковал национализм, Трамп напомнил президенту Франции о его низком рейтинге одобрения и уровне безработицы на отметке 10%. Сообщения Трампа в твиттере явно говорят о том, что Макрона вполне можно отнести к списку глобальных лузеров.



"Беспомощный рядовой гражданин" в Соединенном Королевстве, который может чувствовать себя обманутым из-за Brexit, националисты в Германии, которые пострадали при Меркель, без сомнения, с удивлением наблюдают за "Желтыми жилетами", желая обрести такую же смелость.



Историк Томас Карлайл, летописец Французской революции, однажды заявил, что французов сложно превзойти в "искусстве восстания", а также назвал французскую мафию "самым живым явлением нашего мира".



11.12.2018, Источник - ktovkurse.com

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