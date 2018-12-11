 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Контрабанда машин. В Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации
00:28 13.12.2018

Разоблачена преступная деятельность организованной группы, занимавшейся контрабандным ввозом автотранспортных средств путем подделки документов. Выявлены 100-миллионные махинации

Третьим управлением (УБОП) Службы криминальной милиции (СКМ) МВД Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность организованной группы, занимавшейся ввозом автотранспортных средств в Кыргызскую Республику контрабандным путем. Указанная группа занималась производством и изготовлением поддельных документов государственного образца на транспортные средства (свидетельства на транспортные средства, технические паспорта и другие правоустанавливающие документы на ТС) с целью извлечения материальной выгоды путем уклонения от таможенных государственных пошлин, а также легализации угнанных, похищенных транспортных средств для дальнейшей их реализации на территории республики.

В ходе предварительных работ оперативно-розыскного характера сотрудниками СКМ (УБОП) МВД было установлено, что на территорию Кыргызской Республики без уплаты соответствующих таможенных платежей с использованием поддельных документов стран ЕАЭС (Таможенного союза) было ввезено 111 автотранспортных средств.




В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Бишкеке обнаружен замаскированный под фотосалон цех по производству и изготовлению поддельных документов государственного образца.

На основании собранных материалов Следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1,2,3,4,6 ст. 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков группой лиц по предварительному сговору" Уголовного Кодекса КР.

На первоначальном этапе проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в рамках уголовного дела сотрудниками УБОП СКМ МВД КР были задержаны четверо участников преступной группы.

При задержании у них были обнаружены и изъяты большое количество печатей, бланков и других документов:
-25 штук гербовых печатей различных государственных органов Кыргызской Республики и стран СНГ, в том числе ГРС при ПКР, а также бланки и печати частных нотариусов;
- 16 штук оригинальных бланков "свидетельства о регистрации ТС Кыргызской Республики.
- Более 50 штук готовых поддельных "свидетельств о регистрации ТС" Республики Беларусь, Республики Казахстан на различные транспортные средства;
- Сопроводительные накладные с печатями КПП "Ак-Тилек" и "Акжол" о пересечении государственной границы Кыргызской Республики;
-Компьютеры и принтеры для производства и изготовления поддельных документов государственного образца и стран СНГ, а также 30 штук электронных флэш-карт.

В настоящее время из 111 транспортных средств установлены и водворены на штрафную стоянку на основании постановления суда 25 автотранспортных средств. По изъятым автомашинам Следственной службой МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ст. 204, 350, 166 (контрабанда, подделка документов, мошенничество) УК Кыргызской Республики.

Только по предварительным данным причиненный государству ущерб оценивается в более чем 100 миллионов сомов. Махинации с контрабандным ввозом автомашин путем использования поддельных документов приобрели масштабный характер. Выйти на след организованной группы оперативникам криминальной милиции удалось в ходе длительной оперативной разработки.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий выявлены коррупционные факты и установлена причастность к преступлениям отдельных сотрудников РЭО ДРТС и ВС ГРС (Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе) по Чуй-Кеминскому району. Имеются факты злоупотреблений и утечки целого ряда оригинальных бланков "свидетельства о регистрации ТС в КР". Поддельные документы использовались членами преступной группы для перевозки транспортных средств, приобретенных в странах не входящих в ЕАЭС (Таможенного союза), автомобили в основном ввозились из восточной Европы через границы стран участниц ЕАЭС, при этом злоумышленники уклонялись от уплаты таможенных пошлин. Далее по прибытии в Кыргызстан при помощи сотрудников РЭО ДРТС и ВС ГРС производилась постановка на первичный учет по поддельным документам стран участниц ЕАЭС во избежание соответствующих таможенных платежей.

По данным 3-го управления (УБОП) СКМ МВД поддельные документы отличаются высоким качеством, распознать их по внешним признакам трудно.

По вышеуказанным фактам, а также по другим незаконным действиям сотрудников ДРТС и ВС ГРС, Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст. 304 (Злоупотребление должностным положением) и ст. 315 (Служебный подлог) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативных мероприятий 3-управлением СКМ МВД КР по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержаны двое сотрудников Чуй-Кеминского РЭО ДРТС и ВС ГРС (Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе) гр. К.И и Ч.Ш. Продолжается работа по дальнейшему установлению должностных лиц причастных к коррупционным преступлениям. Примечательно то, что среди задержанных имеются лица, которые привлекались к уголовной ответственности за ранее совершенные аналогичные факты незаконных деяний.

Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия по выявлению других участников указанной преступной группы.

По данным УБОП СКМ МВД при проведении дальнейших оперативных мероприятий в настоящее время кроме вышеуказанных 111 авто установлено еще более 150 автомашин, ввезенных на территорию Кыргызстана контрабандным путем с использованием поддельных документов стран ЕАЭС. Причиненный ущерб имеет особо крупный размер.

СКМ МВД Кыргызской Республики обращается с просьбой к гражданам быть более внимательными при приобретении автомашин, тщательно проверяйте документы на подлинность и в случае каких-либо подозрений обращайтесь в органы внутренних дел.

Источник - Пресс-служба МВД Киргизии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544650080
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