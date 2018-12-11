КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана, - Е.Ким

00:31 13.12.2018

КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана



СМИ и соцсети Туркестана стали площадками для разогрева антикитайских настроений



Информация о так называемых "лагерях перевоспитания" для мусульман в Китае появилась несколько лет назад. Об этом вскользь упоминали российские и иностранные СМИ. Подробностей журналисты не называли, ссылаясь на собственные источники. В общих чертах проблема описывалась так:



"Вокруг учреждений "перевоспитания" строятся огромные трехметровые заборы, чтобы снаружи не было видно, что происходит внутри".



По рассказам людей, якобы побывавших в таких лагерях - их заставляли "учить китайский язык, законы, политику коммунистической партии и периодически пытали".



Официальный Пекин эту информацию опровергал и только недавно, осенью 2018 года, признал существование подобных инструментов работы с нелояльным населением в СУАР. Их назвали "центрами профессионального обучения и повышения квалификации".



Сейчас, по данным ООН, в лагерях содержится до миллиона человек. Большая часть из них - уйгуры. По некоторой информации, среди них есть этнические киргизы и казахи. Данные о количестве задержанных разнятся.



Например, представители Комитета защиты киргизов в КНР (организация была создана в конце ноября 2018 года - прим. ИА REGNUM ) утверждают, что "только в одном районе Китая около 22 тысяч человек отправили в лагеря перевоспитания". Казахстанские активисты заявили уже о "50 тысячах киргизов". Источников активисты не называют, подтверждений озвученных цифр - не представляют.



Первые сообщения, касающиеся этнических казахов, проживающих в СУАР, появились в прошлом году. Их распространяли в казахстанском сегменте социальных сетей и уже летом 2017 года озвучили президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.



Проблема получила широкую огласку после появления в СМИ истории этнической казашки и гражданки КНР Сайрагуль Сауытбай. Ее задержали за незаконное пересечение китайско-казахской границы. Женщина заявила, что бежала из Китая для "воссоединения с семьей, проживающей в Алма-Атинской области", и попросила политического убежища в Казахстане.



Читайте также: Новая веха в казахстано-китайских отношениях: Казахстан не выдал беженку



"Китайские власти вынудили ее обучать инструкторов для "лагерей политического перевоспитания". […] Сайрагуль Сауытбай сказала, что власти Китая не выпускали ее из страны, поскольку она была госслужащей и была знакома с положением дел в "лагерях политического перевоспитания". Женщина заявляла, что в случае депортации в Китай ее там ждут пытки", - сообщал тогда в материале Радио "Азаттык".



Процесс длился около двух месяцев. Женщину признали виновной в незаконном пересечении границы и приговорили к пробационному контролю сроком на шесть месяцев. Параллельно с освещением ее истории в прессе появлялись сообщения о задержании этнических казахов в Китае "за получение двойного гражданства" или вовсе "без объяснения причин".



Сейчас похожая картина описывается и в СМИ Киргизии.



"Это культурный геноцид. Задерживают киргизскую интеллигенцию. Моего брата журналиста, поэта Нурманбета Осмон уулу задержали в 2016 году. Потом удалось узнать, что его по обвинению в терроризме осудили на 13 лет тюрьмы. […]", - считает киргизстанец Алманбет Осмон уулу.



На фоне заявлений активистов, которые называют себя борцами за права этнических меньшинств в Китае, появляются свидетельства людей, побывавших в подобных лагерях в КНР.



Этническая уйгурка Мехригуль Турсун, которую не выпускали из КНР три года и неоднократно арестовывали, рассказала об условиях содержания и пытках "в лагерях перевоспитания".



"Меня поместили в подземную камеру без окон. По ночам 10?15 из нас вынуждены были стоять, чтобы другие могли поспать, лежа бок о бок. Мы менялись каждые два часа. Перед завтраком, который состоял из воды и небольшого количества риса, мы должны были петь песни, прославляющие коммунистическую партию Китая", - рассказала она, выступая в Конгрессе США.



В подобные истории, с учетом количества пострадавших и описанных ими подробностей, сложно не поверить. Однако ряд характерных признаков в освещении темы прав этнических меньшинств в Китае указывают на то, что в Туркестане идет реализация информационной кампании.



Информационные войны для Казахстана и Киргизии: заказчики, исполнители и потребители



У целенаправленного и последовательного освещения в СМИ определенной темы, с целью формирования общественного мнения наблюдается ряд признаков. Среди них можно выделить:



- Выбор площадки для распространения информации. Первоисточниками сообщений о нарушении прав этнических меньшинств в СУАР из СМИ являются филиалы Радио "Свобода" в Туркестане, телеканал "Настоящее время" (проект радио "Свобода" и "Голоса Америки") и ряд региональных площадок, получающих финансирование от международных доноров;



- Поддержка в социальных сетях. Новостные материалы и сообщения от анонимных пользователей распространяются через сеть аккаунтов, аффилированных с иностранными СМИ, прозападного окраса;



- Поддержание актуальности темы через регулярное обновление информационных поводов - проведение мероприятий, организацию митингов, появление спикеров - экспертов, активистов, пострадавших и т.д.;



- Попытки повысить значимость темы через подключение к теме лидеров общественного мнения (например, написание прямых обращений к президентам Нурсултану Назарбаеву и Сооронбаю Жээнбекову);



- Подключение к освещению вопроса международных СМИ и вывод проблемы на региональный уровень.



Проверить достоверность информации в силу множества причин довольно сложно.



Первая причина - ограниченное количество источников информации. С одной стороны - спикеры в СМИ рассказывают про пытки и нечеловеческие условия содержания в лагерях перевоспитания. С другой - официальный Пекин, который хранит молчание или сухо отрицает случаи ущемление прав этнических меньшинств в СУАР. Независимых наблюдателей из международных организаций или журналистов в подобные места предсказуемо не допускают.



"СМИ не могут быть объективны на 100% даже при освещении отдельно взятого вопроса. Но для общества принципиально важно, чтобы было несколько каналов информации. Их нужно обязательно соотносить друг с другом и с наблюдаемой реальностью, иначе рискуешь попасть в волшебный мир политической пропаганды", - считает востоковед, старший преподаватель Уральского федерального университета Дмитрий Желобов.



Вторая причина - отсутствие заинтересованности в освещении этой проблемы со стороны третьих лиц. Например, официальные структуры Казахстана и Киргизии избегают критических оценок происходящих событий.



Отсутствие достоверной, взвешенной информации и непредвзятых оценок событий оставляет широкое поле для манипуляций - от заведомо ложной оценки количества попавших в "лагеря перевоспитания" человек до свободных трактовок мотивов Пекина, который якобы поощряет подобные действия в отношении части населения СУАР.



Вместе с тем тема защиты прав этнических меньшинств в Китае благоприятна для проведения информационных атак по нескольким моментам:



- существование базового страха перед Китаем у части населения Туркестана;



- эмоциональная подача темы. Видео с плачущими детьми, которые просят вернуть им маму или папу, привлекают больше внимания, чем сухие заявления чиновников или оценки экспертов;



- ощущение сопричастности. В материалах подчеркивается этническая принадлежность пострадавших, видеоинтервью снимаются на фоне национальных символов. Эти приемы должны вызвать у аудитории эмоциональных отклик и мысли о том, что "наших бьют".



Информационную кампанию такого уровня можно разделить на несколько этапов:



- Вброс - первое появление информации о событии в прессе;



- Поддержание темы - искусственное создание инфоповодов нужного характера;



- Постепенное изменение оценок происходящего - от нейтральных до категоричных и менее информативных. Применимо в теме прав этнических меньшинств в КНР - это использование таких терминов, как "геноцид", "массовое притеснение" и т.д. Они не дают точной информации о проблеме, но вызывает предсказуемые чувства у аудитории;



- Расширение повестки. Вместе с сообщениями об ущемлении прав мусульман в СУАР транслируются новости о проектах КНР в регионе. Таким образом, даже нейтральные события трактуются в негативном ключе.



Текущая ситуация:



Тема "китайских лагерей" выведена в актуальную повестку стран Туркестана. При этом инициаторы кампании пока не смогли добиться значимой реакции от властей региона. Местные чиновники предпочитают избегать какого-либо участия в антикитайской информационной кампании. Государственные СМИ Киргизии и Казахстана избегают упоминания данной темы.



Активная фаза информационной кампании перекинулась из Казахстана в Киргизию. СМИ подхватывают сообщения о "задержанных или пропавших без вести" этнических киргизах в Китае. КНР проигрывает борьбу за информационное поле Туркестана. Однако скептики обращают внимание, что при ее экономическом доминировании в регионе данная проблема не является наиболее актуальной.



Прогноз:



Проведение подобных информационных кампаний будет продолжаться. Этому будут способствовать ряд факторов:



- Интерес заказчиков. Рост напряжения в американо-китайских отношениях будет способствовать увеличению объемов критики в адрес КНР на контролируемых США информационных площадках.



- Наличие поводов. КНР проводит активную политику в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе по китаизации местного населения, приспосабливая религию "к нормам социалистического общества".



- Беспокойство части региональных элит, связанное с усилением роли КНР в Туркестане.



Выводы:



- Освещение темы прав этнических меньшинств в СУАР имеет признаки информационной кампании;



- В отсутствии планомерной и качественной разъяснительной работы со стороны государственных органов и СМИ негативное отношение к сотрудничеству с Китаем будет нарастать;



- Цель кампании - закрепление негативной оценки у граждан Туркестана в отношении Пекина, создание у КНР образа "токсичного партнера". В идеале - блокирование реализуемых Китаем проектов в регионе, а также усиление социальной базы на приграничных с Китаем территориях для распространения сепаратистских настроений на западе КНР.



Евгения Ким