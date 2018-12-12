Красотка Мэй остается премьером Британии. Импичмент не прошел

07:23 13.12.2018

Тереза Мэй остается премьером Британии, но обещает уйти позже



Тереза Мэй остается на своем посту, но говорит, что уйдет сама до следующих всеобщих выборов

Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй.



За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.



Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.



"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.



Политики и наблюдатели разошлись в оценке того, что означает распределение голосов.



По мнению редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг, такие результаты все равно наносят ущерб репутации Мэй - 37% ее коллег в парламенте считают, что она должна покинуть пост лидера.



Парламентарий Джейкоб Риз-Могг, который был среди инициировавших голосование депутатов, заявил, что полученное Мэй количество голосов - ужасный результат, и призвал ее уйти в отставку.



Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл назвал победу Мэй убедительной, а первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что исход голосования нанес сильнейший удар по авторитету Мэй.



Что говорит оппозиция

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что ситуация с договоренностью по "брекситу" не изменилась, и Мэй придется снова представить на голосование Палаты общин свой ужасный, как он выразился, договор с ЕС.



"Тереза Мэй больше не пользуется поддержкой большинства депутатов парламента, в рядах ее правительства царит хаос, и она не в состоянии достичь договоренности по "брекситу", которая соответствовала бы интересам всей страны", - сказал Корбин.



Представители Лейбористской партии заявляют, что готовы предложить вотум недоверия правительству Мэй, в рамках которого будут голосовать все депутаты парламента от всех партий, но сделают это лишь тогда, когда будут уверены в своей победе.



Это может привести к досрочным всеобщим выборам.



Юри Вендик



Корреспондент Русской службы Би-би-си



Выиграв голосование о доверии в собственной фракции, Тереза Мэй перепрыгнула первую яму из возникших на ее премьерском пути, но впереди - еще пара ям, пошире и поглубже. От того, преодолеет ли их Мэй, зависит и судьба "брексита".



Во-первых, голосование по проекту договора о выходе из Евросоюза. Тереза Мэй отменила голосование 11 декабря из-за того, что проект неминуемо был бы отклонен большинством депутатов Палаты общин.



Правительство обещает провести голосование до 21 января, но соотношение сил противников и сторонников этого варианта договора пока остается прежним и, главное, остается прежней позиция Евросоюза.



Британские политики ставят содержание проекта в вину Терезе Мэй, но вообще-то он отражает позицию Евросоюза, а лидеры ЕС ясно дают понять, что начинать новые переговоры по этому документу не намерены.



Если же соглашение будет провалено в Палате общин, это станет железобетонным поводом для отставки Мэй и ее кабинета: правительство не выполнило наиглавнейшее свое задание.



Вторая яма, в которую может провалиться политическая карьера Мэй - вотум недоверия уже со стороны всей Палаты общин.



Главная оппозиционная партия, Лейбористская, говорит, что готова инициировать вотум, но ждет наиболее подходящего момента. Лейбористов поддержат остальные четыре оппозиционные партии: Шотландская национальная партия, либерал-демократы, Зеленые и валлийская Плайд Камри (Партия Уэльса), а голосование в среду показало - пусть это и сильное упрощение - что даже среди депутатов-консерваторов у Мэй в Палате общин всего 200 верных сторонников. Всего депутатов - 650.



Если за недоверие правительству проголосует вся Палата общин, консерваторам надо будет в течение двух недель сформировать новое правительство, которое поддержит большинство депутатов, а если это не получится, придется объявлять внеочередные выборы.



Между тем "точка брексита" уже совсем близко: Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. "Брексит" привел к серьезнейшему расколу в правящей партии Британии, а этот раскол, в свою очередь, означает, что судьба "брексита" теперь совершенно непонятна. Возможны, хотя бы теоретически, любые варианты: от "обвального" выхода из ЕС без урегулирования отношений до отсрочки выхода и, например, второго референдума о членстве в ЕС.



Неразбериха "брексита": что будет дальше и уйдет ли Тереза Мэй в отставку?

Суд ЕС дал Британии шанс отказаться от брексита: на что это повлияет?

Мэй: если парламент не одобрит сделку с ЕС, "брексита" может не быть

Как развивались события в среду

Ранее в среду 48 депутатов от Консервативной партии подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру.



Этих писем, подписанных 15% от общего числа тори в Палате общин, было достаточно, чтобы вынести на голосование депутатов-консерваторов вопрос о доверии лидеру партии.



Еще несколько дней назад перспективы такого голосования выглядели туманно: несмотря на несогласие многих консерваторов с проектом договора о "брексите", представленным Мэй, собрать необходимые 48 подписей не удавалось.



Причиной недовольства однопартийцев Мэй стали неприемлемые, по их мнению, условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, согласованные Терезой Мэй с Брюсселем.



Премьер-министру уже пришлось отложить на неопределенный срок голосование в парламенте по проекту этого договора, изначально назначенное на 11 декабря, так как компромиссный проект не нравился никому и не имел шансов на утверждение.



Терезу Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики и еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и приверженцы жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала, что изложенные в проекте условия - лучшие из возможных для Великобритании.



Еще накануне, рассматривая возможные сценарии дальнейшего развития событий, аналитики допускали и такой, при котором, добившись вотума доверия, но не набрав подавляющего большинства голосов, Тереза Мэй сама уйдет в отставку.



Однако в среду утром она исключила этот вариант, заявив, что будет сражаться до конца.



По ее словам, страна не может сейчас позволить себе смену премьер-министра.



Незадолго до голосования консерваторов по вопросу о доверии к своему лидеру Тереза Мэй сказала, что уйдет с поста премьер-министра до всеобщих выборов, назначенных на 2022 год.



По ее словам, хотя в душе она хотела бы остаться лидером, она понимает, что остальные члены партии этого не хотят. Однако Мэй отказалась сказать, когда конкретно она намерена уйти со своего поста.