Турция и США на грани столкновения в Сирии. Анкара приступает к окончательному решению курдского вопроса, - "НГ"

07:36 13.12.2018

12.12.2018

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"



"Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат. Наша цель – уничтожение террористов в регионе", – заявил 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Анкара уже завершила подготовку к операции в данном районе Сирии и больше не верит обещаниям, которые ей дает Вашингтон. Итогом операции может стать не только полное уничтожение курдских отрядов, внесших значительный вклад в разгром террористов, но и прямое столкновение турецких и американских войск.



Год назад пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил: Пентагон должен немедленно забрать у курдов то оружие, которое он им передал под предлогом борьбы с террористами.



При этом он подверг критике слова американских военных о том, что "средства военного назначения, не представляющие угрозу для Турции", будут оставлены в арсенале курдских ополченцев. "Лишь Турция вправе решать, что или кто именно угрожает ее национальной безопасности", – заявил Ибрагим Калын.



Речь тогда шла о 4 тыс. грузовиков оружия и боеприпасов, которые были поставлены действующим на севере Сирии Отрядам народной самообороны (YPG), считающимся боевым крылом Партии демократического единства (PYD) и составляющим ядро Сирийских демократических сил (СДС). Непонятно, о каких грузовиках говорил господин Калын, но если брать стандартный американский армейский пятитонный грузовик семейства M939, то при условии полной его загрузки курды могли получить до 20 тыс. т оружия и боеприпасов. На мировую войну, конечно, не хватит, но для многомесячных боев с турецкими военными – вполне достаточно.



Видимо, понимая это, пресс-секретарь турецкого президента особо отметил, что, если американское оружие останется в арсенале отрядов YPG, которые Анкара считает связанными с объявленной террористической Рабочей партией Курдистана (РКК), ситуация в регионе еще более осложнится. "Турция не смирится с подобным сценарием. США должны разорвать связи с такими террористическими организациями, как PYD/YPG", – приводило слова Калына агентство Anadolu.



Пентагон вроде как просьбе союзника по НАТО внял, и уже через несколько дней в ходе своего ближневосточного турне министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил факт прекращения поставок оружия сирийским курдам. Мотивировал он данное решение тем, что возглавляемая Америкой антитеррористическая коалиция прекратила активные действия на территории Сирии, а потому многочисленные отряды СДС, дескать, уже не нужны. Эксперты, впрочем, указывали на то, что Вашингтон просто решил лишний раз не злить Анкару, с которой у него и без того в последнее время сложились натянутые отношения.



В то же время в рамках бюджетного запроса на 2019 финансовый год президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на финансирование так называемой сирийской умеренной оппозиции 300 млн долл. Средства планировалось потратить в том числе и на закупку оружия и боеприпасов: 25 тыс. автоматов АК-47 и 15 млн патронов к ним, 1,5 тыс. пулеметов ПКМ и 5 млн патронов к ним, 500 крупнокалиберных пулеметов ДШК, 400 гранатометов РПГ-7 и 6 тыс. выстрелов ПГ-7ВМ к ним (выстрелы, кстати, предназначены в первую очередь для уничтожения танков), более 15 тыс. мин к 60-мм, 82-мм и 120-мм минометам, а также беспилотников, автомашин, биноклей, радиостанций, GPS-приемников и иного оборудования и снаряжения.



Поскольку по-американски умеренная оппозиция – это и СДС, и YPG, то понятно, что часть данного оружия неизбежно должна была оказаться в расположении курдских отрядов на севере Сирии. Возможно, что уже оказалась. Однако, даже если отряды YPG и не получили новое оружие, то старое они, судя по всему, американцам тоже сдавать не собирались. Видимо, терпение у Анкары наконец-то лопнуло, и она пошла ва-банк.



"Мы четко называем боевиков YPG террористами, тогда как стратегические партнеры Анкары, в том числе США, придерживаются иного мнения. Мы уверены, что YPG – это сирийское ответвление РКК, и можем доказать это. Почему же тогда наши стратегические партнеры действуют сообща с террористами, а не с Турцией?" – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.



В то же время турецкий президент отметил, что целью операции не являются американские военные. Это важная оговорка, поскольку именно американские инструкторы готовят бойцов YPG. Впрочем, не все так просто: Анкара имеет серьезные претензии к Вашингтону, который, по ее словам, на словах поддерживает Турцию, но на деле борется в Сирии с одними террористами руками других террористов. В последнем случае речь идет именно о YPG.



"В ответ на обвинения Турции в поставках оружия YPG, боевому крылу PKK в Сирии, США заявили, что поставили туда не тяжелое вооружение. Вашингтон обещает вернуть это оружие после того, как будет ликвидирована угроза ДАИШ (другое название террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. – "НГ"). Турция не поведется на эти обещания", – добавил Эрдоган.



Напомним, что в начале с.г. Турция уже громила курдов на севере Сирии: в ходе операции "Оливковая ветвь" был взят штурмом Африн – один из оплотов YPG. При этом, что интересно, за курдов тогда не вступились ни обучавшие их американцы, ни российские военные (подразделения российской военной полиции, как сообщалось, находились в Африне, но перед началом турецкой операции покинули его).



Теперь, судя по всему, настала очередь другого оплота YPG, после падения которого вести речь о создании на севере Сирии даже курдской автономии, не говоря уже об отдельном государстве, будет совершенно бессмысленно. И главный вопрос здесь заключается в том, что сделают США: "сдадут" своего недавнего союзника по борьбе с ИГ в надежде улучшить отношения со своим партнером по НАТО или же встанут на сторону курдов. В первом случае Вашингтон, как представляется, сможет вернуть себе доброжелательное отношение Эрдогана – вплоть до того, что тот может и отказаться от сотрудничества с Россией в экономической и военно-технической областях. Ну а во втором нас ждет совершенно непредсказуемый по масштабу и последствиям конфликт между двумя членами Североатлантического альянса, результатом чего может стать и распад этого блока.



Как это ни парадоксально звучит, но Москве более выгоден второй сценарий, хотя в результате его претворения в жизнь никакой речи о восстановлении целостности Сирии уже не будет: ее север однозначно станет югом Турции. Впрочем, президент Эрдоган об этом без обиняков так и сказал на днях.