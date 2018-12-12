Катар затягивают китайским "Поясом". Эмират стремится вырваться из изоляции, - Равиль Мустафин

07:39 13.12.2018

12.12.2018



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.



Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед Абдель Рахман Аль-Тани прибыл в Китай по приглашению министра иностранных дел Вана И. В Пекине рассматривают Катар в качестве важного партнера по строительству "Пояса и пути" и снабжению энергоносителями. А для Дохи этот визит – лишняя демонстрация того, что эмират вопреки усилиям арабских соседей не находится в изоляции.



Контакты между высокопоставленными представителями Катара и Китая уже стали рутинными. В июле этого года исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между ними. С тех пор сотрудничество развивалось по нарастающей. В 2014 году шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о начале стратегического партнерства между Дохой и Пекином.



В среду в Пекине посланца Дохи принял член политбюро ЦК КПК, курирующий внешнюю политику, Ян Цзечи. По его словам, которые приводит агентство "Синьхуа", Китай рассматривает Катар как важного партнера по строительству "Пояса и пути" и развитию взаимовыгодного сотрудничества.



Впрочем, для Пекина Доха важна не только как участница создания Морского шелкового пути и Экономического пояса вокруг этой транспортной артерии. Катар, как и другие арабские страны Персидского залива, а также Иран, играет огромную роль в обеспечении энергетической безопасности Поднебесной. За счет добываемых в регионе углеводородов Китай удовлетворяет основную часть своих потребностей в газе и нефти. В этой связи Пекин заинтересован в сохранении там стабильности, в безопасной транспортировке углеводородов через Персидский залив в порты Китая.



Не случайно в ходе предыдущей встречи глав внешнеполитических ведомств, которая состоялась в июле 2017 года, то есть спустя полтора месяца после начала дипломатического кризиса и блокады Катара, Пекин выражал глубокую обеспокоенность резким обострением обстановки в регионе и призывал конфликтующие стороны к сдержанности. И на этот раз Ван говорил своему коллеге о необходимости избегать эскалации.



Тем более что с тех пор прогресса в урегулировании конфликта не произошло. Стороны по-прежнему проявляют неуступчивость. Во всяком случае, эмир Катара проигнорировал приглашение саудовского кронпринца принять личное участие в недавнем саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), чем нанес оскорбление амбициозному Мухаммеду бин Сальману Аль-Сауду.



Не менее важна поддержка со стороны Пекина и для Дохи, которая пока не собирается уступать требованиям антикатарского квартета в составе Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна. В Дохе понимают, что Вашингтон не в восторге от того, что она демонстрирует свою неуступчивость. Ведь Белый дом планирует создание так называемого арабского НАТО, в которое намерен включить монархии Персидского залива, а также Египет и Иорданию.



В этом плане прошедший 9 декабря саммит ССАГПЗ должен был стать чем-то вроде переклички, свидетельствующей как о готовности "бойцов" встать под знамена нового военно-политического альянса, так и об их примирении. Поскольку примирения не получилось, планы Вашингтона если и не расстроились полностью, то отодвинулись на неопределенный срок. И теперь не ясно, будет ли объявлено в январе 2019 года на саммите в Кемп-Дэвиде с участием стран ССАГПЗ, Египта и Иордании о рождении арабского НАТО, направленного в первую очередь против Ирана.



В этой связи укрепление отношений с Китаем, который фактически развернул вблизи от Катара – в Джибути – свою военную базу и вообще пытается расширить свое присутствие в регионе, может сыграть роль своего рода страховки для Дохи на случай, если кому-то в голову придет мысль наказать ее с помощью военной силы.



Среди других вопросов, которые обсудили главы внешнеполитических ведомств Китая и Катара, – борьба против терроризма. Причем китайцы наверняка не стали заострять внимание на поддержке Катаром ряда джихадистских организаций вроде запрещенных в РФ и в других странах "Братьев-мусульман".