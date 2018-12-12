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Пекин показал зубы и покусился на Apple. Торговая война США и КНР переходит на личности, - А.Башкатова
07:40 13.12.2018

12.12.2018
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по телефону с министром финансов США Стивеном Мнучином новый этап торговых переговоров, передают информагентства. По мнению экспертов, о новом этапе действительно уместно говорить. Китай сумел убедительно показать Штатам зубы, пригрозив частичным отказом от продукции Apple из-за проблем этой компании с интеллектуальной собственностью. Пекин воспользовался против Вашингтона тем же оружием, которое ранее успешно применял сам Вашингтон.

Представители Китая и США обсудили сроки и "дорожную карту" следующего этапа экономических и торговых консультаций. Во вторник состоялись телефонные переговоры вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, министра финансов США Стивена Мнучина, а также торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, передает Reuters со ссылкой на Минкоммерции КНР.

За несколько дней до этого Лайтхазер заявил, что если торговые переговоры с Китаем не будут успешно завершены к 1 марта 2019 года, тогда Вашингтон введет новые импортные пошлины. "С моей точки зрения, это строгий дедлайн", – уточнил Лайтхайзер.

Китай, похоже, дал согласие США снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%, сообщила со ссылкой на источники газета Wall Street Journal. По ее данным, об этом китайская сторона уведомила американскую в ходе упомянутого телефонного разговора. Источники издания не берутся сказать, когда решение вступит в силу, уточняет ТАСС.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал о продолжающихся "очень продуктивных переговорах с Китаем" и призвал своих читателей следить за важными объявлениями.

Говорить о новом этапе торговой войны США и КНР действительно уместно. Правда, по мнению российских экспертов, связан этот новый этап вовсе не с тем, что США поставили ультиматум Китаю, и не с тем, что Китай, похоже, смягчает в чем-то свою позицию. А как раз наоборот. Пекин на практике показал, что, во-первых, он не готов капитулировать, а во-вторых, КНР может ответить Вашингтону его же собственным оружием – обвинениями по поводу нарушения интеллектуальной собственности. Это стало понятно, когда Китай нанес "удар" по Apple.

Ранее суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple после того, как стало известно, что корпорация, как сообщают информагентства, ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Речь идет о таких моделях, как iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Компания Apple подала апелляцию на решение суда в КНР. "Все модели iPhone по-прежнему доступны нашим клиентам в Китае. Qualcomm ссылается на три патента, которые эта компания не упоминала ранее, в том числе на патент, который недавно утратил силу. Мы будем использовать в судах все имеющиеся у нас юридические возможности", – заявили в Apple.

Тем самым Китай сумел развернуть в свою пользу спор двух американских компаний по поводу интеллектуальной собственности. И многие китайские "яблочники", похоже, вполне могут поддержать отказ от этой продукции. Некоторые из китайских владельцев айфонов, судя по опросам, уже высказывают претензии в адрес Apple, называя новые модели слишком дорогими, а установленную операционную систему – недостаточно удобной.

У Apple один из конкурентов в КНР – продукция китайской компании Huawei. В начале декабря в аэропорту Ванкувера по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу (дочь основателя Huawei). Американское правосудие, обвиняющее Мэн в нарушении торговых санкций против Ирана и в мошенничестве, добивается ее экстрадиции в США (см. "НГ" от 10.12.18). Канадский суд постановил выпустить Мэн Ванчьжоу под залог в размере около 7,5 млн долл., внесенный ее мужем и коллегами. Решение суда об экстрадиции в США она будет ждать под домашним арестом.

Власти Японии решили исключить продукцию китайских компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. из госзакупок. Япония не первая страна, отказавшаяся от китайских поставщиков. Продукция Huawei попала под запрет в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании.

При этом один из поставщиков Huawei решил штрафовать своих сотрудников за приобретение смартфонов Apple, сообщает South China Morning Post. Сумма штрафа может достигать 100% стоимости айфона.

Более того, в Китае был задержан бывший канадский дипломат Майкл Ковриг, приехавший в командировку. Он подозревается в подрыве национальной безопасности Китая, сообщает газета "Синьцзинбао".

Есть две версии происходящего. Первая – эти события не связаны и не повлияют друг на друга. Роберт Лайтхайзер ранее заявил, что задержание Мэн Ваньчжоу не окажет серьезного влияния на переговоры с Китаем. Аналитики Bloomberg уверяют, что решение китайского суда о приостановке продаж семи моделей iPhone в КНР не угрожает Apple. Некоторые китайские аналитики призывают не искать политическую подоплеку в решении суда города Фучжоу и не интерпретировать его как ответ на действия США.

Вторая версия – Пекин осозанно и, надо сказать, успешно показал зубы Вашингтону, так что все события как раз взаимосвязаны. Об этом говорят российские эксперты.

"И это только начало, – считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. – Следует ожидать, что с китайского рынка будет успешно вытесняться американская продукция". "Инцидент с Apple – это и есть реальная попытка получить рычаг давления против США", – соглашается старший аналитик компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "В результате две страны готовятся к большим переговорам, которые могут произойти на последних неделях этого года или в первый месяц 2019 года", – полагает эксперт.

Пока одни наблюдатели гадают, считать ли уступкой Пекина сообщения о возможном снижении пошлин КНР на американские автомобили, другие делают далеко идущие выводы из вчерашних заявлений Трампа. Президент США сообщил, что вмешается в дело Министерства юстиции в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключить торговую сделку с Пекином, передает Reuters.

"Если я сочту, что это хорошо для нашей страны, если я сочту, что это хорошо для того, что точно станет крупнейшей торговой сделкой в истории... хорошо для национальной безопасности, я определенно вмешаюсь, если посчитаю это необходимым", – уточнил он.

Правда, часть экспертов все же пока считают низкой вероятность заключения перемирия между США и КНР. "Если обе стороны будут форсировать процесс, это будет означать, что одна из них пошла на более серьезные уступки, чем другая. А в этом противостоянии уступать никто не хочет", – говорит Мильчакова. По ее мнению, "Китай не намерен эскалировать конфликт, но он готов очень долго ждать, пока американская сторона пойдет на уступки".

А это значит, что на фоне такой глобальной неопределенности России надо готовиться к новым трудностям. Хотя мнения экспертов о последствиях для России все же противоречивы. "Для рубля противостояние двух великих держав не приносит ничего хорошего", – предупреждает Мильчакова. Но эксперт добавляет, что пошлины на американские товары – "повод увеличить долю российских товаров на китайском рынке, прежде всего речь идет об углеводородах и сырье".

Иного мнения управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: "С точки зрения российской экономики торговая война США с КНР означает замедление роста китайской экономики и, как следствие, замедление экономик его стран-саттелитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это приведет к снижению потребления нефти и, как следствие, падению ее стоимости".

Не менее любопытный вопрос: что будет с запрещенной продукцией Apple в Китае? "Поток "запрещенной" продукции Apple просто хлынет на серый рынок и приведет к росту цен на 20–30%", – полагает Жарский.

Поставщики Apple при этом обдумывают свои действия на случай нового усиления конфликта. Они могут перенести производство iPhone из Китая в другие страны, если американские пошлины на импорт произведенных в КНР смартфонов вырастут до 25%, сообщает агентство Bloomberg.

Источник - ng.ru
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