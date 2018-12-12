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Каталонию едва сдерживают полумерами. Сепары не сдаются, - Е.Мареева
07:46 13.12.2018

Испанскую полицию могут направить против сторонников независимости

Конфликт вокруг Каталонии вновь начал обостряться. Вчера премьер-министр Испании Педро Санчес заверил: если несанкционированные акции в поддержку независимости автономии не прекратятся, следить за порядком там будут национальные, а не местные силы безопасности. Новый премьер страны не хочет по примеру своего предшественника решать проблему силой, но и идея нового референдума о независимости Каталонии для него неприемлема. Правые партии Испании считают эту позицию слабой и настаивают на досрочных парламентских выборах. А каталонские активисты готовы до конца отстаивать право на независимость.

"Я не потерплю новых нарушений конституции страны в Каталонии,- заявил вчера Педро Санчес, выступая в испанском парламенте.- Мы связались с каталонскими властями и проинформировали их: если они будут продолжать вести себя таким образом, мы разместим (в автономии.- "Ъ") национальные силы безопасности".

Так политик отреагировал на действия региональной полиции во время захвата пропускных пунктов в Каталонии в субботу 8 декабря. Тогда активисты сепаратистского движения "Комитет в защиту республики" на протяжении 15 часов блокировали платную трассу AP-7, идущую практически вдоль всего восточного побережья страны. Протестующие завалили камнями и деревьями участок дороги в муниципалитете Ла-Амполья провинции Таррагона. Полиция Каталонии - Mossos d"Esquadra - при этом не стала задерживать их и не пыталась восстановить движение машин.

На следующий день тот же "Комитет в защиту республики" вновь захватил несколько пропускных пунктов на платных дорогах в трех провинциях Каталонии, на этот раз, наоборот, объявив проезд бесплатным. В соцсетях акцию сопровождали хештегами "Откроем барьеры режима" и "40 лет позора". Последнее относится к юбилею испанской конституции, которая была принята 7 декабря 1978 года. В этом законе сепаратисты видят главную причину проблемы региона: в нем не прописано право автономий на самоопределение. Местная полиция вновь не отреагировала на происходящее, что Педро Санчес назвал "непростительным бездействием".

Каталонская полиция не в первый раз выступает на стороне сепаратистов и конфликтует на этой почве с Мадридом. Так, во время прошедшего в Каталонии 1 октября 2017 года референдума о независимости начальник Mossos d"Esquadra Жозеп Луис Траперо вопреки приказу национальных властей не стал изымать с участков бюллетени для голосования и запретил своим подчиненным применять силу.

Напомним, на том референдуме 90,18% проголосовавших высказались за независимость Каталонии от Испании. Явка составила 43,03%. В Мадриде референдум признали недействительным и применили 155-ю статью конституции - ввели в автономной области прямое управление национальных властей. Барселоне вернули самоуправление только после региональных выборов 21 декабря 2017 года - хотя в результате голосования кабинет вновь сформировали сепаратистские партии. Региональное правительство возглавил член коалиции "Вместе за Каталонию" Ким Торра.

Этим летом перемены произошли и в Мадриде: премьер-министру Мариано Рахою, не желавшему идти ни на какие уступки региону, 1 июня объявили импичмент из-за коррупционного скандала. Пришедший ему на смену социалист Педро Санчес был готов сесть за стол переговоров. Среди компромиссных вариантов называли превращение Испании в федерацию и предоставление Каталонии дополнительных привилегий. "Ситуация стала менее напряженной,- отмечал в ноябре в интервью "Ъ" новый посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама Пареха.- Вновь начинаются встречи между правительством Испании и региональными властями - они не встречались годами. Из Конституционного суда будут отозваны обращения правительства, касающиеся ряда принятых каталонским парламентом норм, и таким образом эти нормы вступят в силу. В общем, разрядка".

Ким Торра, однако, всячески давал понять, что в конечном счете согласен только на независимость. В результате устраивающий всех вариант так и не нашли. 8 декабря каталонский лидер предложил региону пойти по "словенскому сценарию" (в 1991 году эта страна в одностороннем порядке объявила о независимости от Югославии, в результате десятидневного конфликта погибли более 60 человек). "Сделаем как они (словенцы.- "Ъ"). Скажем себе, что нет пути назад и что мы готовы на все, чтобы стать свободными",- заявил он. После того как это высказывание вызвало негативную реакцию, политик пояснил, что "путь к свободе был, есть и всегда будет гражданским, мирным и демократическим".

Вчера Педро Санчес в очередной раз подчеркнул: "Ничто не может разделить общество больше, чем референдум", а единственное решение проблемы - "диалог о больших возможностях для самоуправления, но исключительно в рамках конституции". Премьер Испании пообещал: на все, что выходит за рамки закона, будет дан "твердый, но спокойный, пропорциональный и непреклонный ответ". При этом он отметил, что речь идет лишь об усилении контроля над регионом, а не о повторном применении 155-й статьи.

Лидеры ведущих правоцентристских сил Испании - Ciudadanos и Народной партии - Альберт Ривера и Пабло Касадо сочли такую реакцию мягкой и потребовали применить 155-ю статью, чтобы навести в Каталонии порядок. Господин Ривера при этом усомнился в способности премьера-социалиста уладить ситуацию и обратился к нему с воззванием: "Назначьте дату выборов (в испанский парламент.- "Ъ"), объявите ее, поставьте урны, пусть у нас наконец будет сильное правительство". Пабло Касадо идею поддержал.

Досрочные выборы вряд ли помогут разрешить каталонский кризис, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова. С одной стороны, напоминает она в разговоре с "Ъ", Педро Санчес возглавил правительство "не после всеобщих выборов, а после того, как вынесли вотум недоверия правительству Рахоя". По словам госпожи Черкасовой, речь идет о "правительстве меньшинства, причем очень уязвимого" (у испанских социалистов 87 мест в Конгрессе депутатов из 350), в связи с чем "Педро Санчес управляет страной с большим трудом", а "события в Каталонии только усугубляют тот кризис, который переживает Испания" на этом фоне.

С другой стороны, продолжает эксперт, "проблема Каталонии является настолько запутанной и трудноразрешимой, что любое правительство будет подвергаться критике за свои действия в Каталонии или за бездействие". "Угроза территориальной целостности государства - важнейшая. Пока она будет существовать, правительство будет нести за нее ответственность,- отмечает Екатерина Черкасова.- И дело здесь не лично в Педро Санчесе и не в каком-либо другом премьер-министре, а в том, что в краткосрочной перспективе у этой проблемы решения нет".

Екатерина Мареева
Газета "Коммерсантъ" №230 от 13.12.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544676360
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