США внесли Таджикистан и Туркмению в число стран нарушающих свободу вероисповедания

07:49 13.12.2018

США внесли Таджикистан, Китай, Иран, КНДР, Саудовскую Аравию, Туркменистан в свой список нарушителей религиозных свобод, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в среду.



Об этом отмечается на сайте американского внешнеполитического ведомства 11 декабря, со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.



"Я определил, что Бирма (Мьянма - прим. ред.), Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан являются странами, внушающими особую обеспокоенность в соответствии с законом от 1998 года о международной религиозной свободе, поскольку они участвуют в систематических, продолжительных и серьезных нарушениях религиозных свобод", - заявил Помпео.



Россию, Коморские острова и Узбекистан Помпео внес в специальный "список наблюдения", поскольку правительства этих стран допускают "серьезные нарушения религиозной свободы". В чем заключаются нарушения, в ведомстве не уточнили.



"Во многих местах по всему миру люди продолжают подвергаться преследованиям, сталкиваться с арестами или даже смертью просто за то, что живут в соответствии со своей верой. США не собираются просто наблюдать за подобным притеснением", - заявил Помпео.



Глава Госдепартамента отметил, что защита свободы вероисповедания важна для обеспечения мира и стабильности.

Тем не менее, он не уточнил, что Вашингтон будет делать с попавшими в список нарушителей странами, намерен ли вводить какие-либо санкции против них или нет.