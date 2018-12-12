Талибы уверяют, что подорвали смертником-пикапщиком близ Кабула колонну амеров

07:50 13.12.2018

Число жертв теракта в провинции Кабул выросло до 12 человек



Число погибших в результате атаки смертника в уезде Пагман провинции Кабул достигло 12 человек, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщили представители МВД ИРА.

Напомним, теракт произошел утром во вторник – смертник на заминированном автомобиле, атаковал колонну транспортных средств Дирекции по национальной безопасности.

Первоначально погибли 4 погибших, однако позже от ранений, полученных при взрыве, скончались 12 человек, число раненых определено в 9.

Согласно отчету МВД, четверо погибших были силовиками, восемь – мирными жителями, в том числе две женщины и двое детей. Среди раненых были 6 стражей порядка и трое гражданских лиц.

Ответственность за атаку смертника впоследствии взяли на себя представители экстремистского движения "Талибан", опубликовавшие соответствующее заявление на одном из подконтрольных им веб-сайтов.

Талибы по своей привычке сильно завышают потери противников – они утверждают, что якобы были убиты 23 человека, в том числе американские военнослужащие, однако официальные источники опровергли эту информацию.