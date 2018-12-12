Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, – Ю.Юсупов

07:58 13.12.2018

Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, считает независимый эксперт Юлий Юсупов, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"У нас очень много имитационных демократических институтов, то есть правил и организаций, имитирующих свободные выборы, независимые от власти СМИ и ННО, разделение властей, механизмы сдержек и противовесов. Такие институты в реальности работают в развитых демократических странах. А нам просто положено их иметь что называется "для галочки", чтобы нас не обзывали самыми плохими словами", - пишет он на своей странице в Facebook.



По его словам, граждане, осознающие формально-имитационный характер существующих институтов, просто их игнорируют, иногда формально выполняя положенные процедуры только для того, чтобы не сориться с властью.



"Я, например, за всю свою жизнь не участвовал ни в одних выборах (как избиратель), посылая очень далеко товарищей с урной для голосования, стучащихся в мою дверь", - признался эксперт.



Но на самом деле у нас нет иного пути, продолжил Ю. Юсупов, кроме как сделать существующие имитационные институты реально работающими, вдохнуть в них жизнь. "Полноценное демократическое государство мы рано или поздно все же должны создать. А оно и есть набор таких институтов. Других институтов у нас все равно нет, придется работать с этими", - отметил он.



И что радует, подчеркнул эксперт, вроде бы появились признаки реанимации нашей законодательной власти, вечно единогласно голосующей за все, что им предложит исполнительная власть.



"А теперь есть депутаты голосующие против, Олий Мажлис критикует и заворачивает документ правительства, вместо того, чтобы его проштамповать. Когда такое было? Неужели процесс пошел? Очень бы хотелось", - надеется Ю. Юсупов.



Но, констатирует эксперт, сразу хочу остудить горячие головы (чтобы потом не было разочарований): быстрого результата не ждите.



"Англии, например, пришлось проделать путь в 7 столетий от Великой хартии вольностей до прав женщин голосовать и учиться в университетах. Нам, конечно, для создания эффективно работающих демократических институтов времени потребуется поменьше. Но точно не три дня и даже не три года", - резюмирует Ю. Юсупов.



Напомним, что ранее, 10 декабря, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на заседании раскритиковали проект закона о поправках в законодательные акты в связи с принятием Концепции бюджетно-налоговой политики на 2019 год и прогнозных ориентиров на 2020-2021 годы.