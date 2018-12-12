В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса. Жээнбеков повелел

08:01 13.12.2018

12 декабря 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В столице создадут академию Чингиза Айтматова и Манаса. Об этом на мероприятии в честь 90-летия писателя заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.



По его словам, академия будет располагаться в новом здании по улице Раззакова.



"В Бишкеке есть проспект имени Айтматова. Символично, что проспект Манаса переходит в проспект Айтматова. Чингиз Торекулович внес огромный вклад в исследование и издание эпоса "Манас". Велика его роль и в популяризации эпоса во всем мире. Если Манас является вершиной нашей культуры, то Айтматов - вершина нашего духа", - заявил Сооронбай Жээнбеков.



Он добавил, что сейчас в селе Шекер - на родине писателя - строят комплекс "Чингиз-Ордо".