Рашагейт: для Трампа все станет только хуже, - Дженнифер Рубин

08:47 13.12.2018

Кажется, сторонники Дональда Трампа не могут трезво оценить сложившуюся ситуацию: подавляющее большинство американцев считают, что президент совершил нечто предосудительное и лжет по этому поводу. Республиканцам пора начать рассматривать альтернативные варианты, пишет Дженнифер Рубин в "Вашингтон Пост".



Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России



Последний опрос, проведенный "Си-эн-эн" (CNN), демонстрирует мрачную политическую реальность для Республиканской партии, которая устранила всякую дистанцию между собой и президентом Трампом. Он непопулярен и в том, что касается расследования вмешательства России в выборы, не заслуживает доверия.



Поскольку в своем расследовании вмешательства России в выборы 2016 года Роберт Мюллер "подбирается" к президенту, уровень поддержки Дональда Трампа в том, как он относится к этому расследованию, упал, достигнув рекордно низкого уровня по результатам опросов, проведенных "Си-эн-эн". Результаты нового опроса "Си-эн-эн", проведенного с использованием системы SSRS, получены на фоне заявлений половины американцев о том, что по их мнению, в ходе расследования Мюллера, вероятнее всего, будет сделан вывод о причастности президента к противоправным действиям.



По данным нового опроса, рейтинг одобрения Трампа в том, как он относится к расследованию дела о вмешательстве России в выборы, упал до 29%, что соответствует рекордно низкому уровню, достигнутому ранее в июне этого года. Позицию Трампа в отношении расследования одобряет 51% республиканцев, что ниже рекордного минимума на один процентный пункт. Среди респондентов, не принадлежащих ни к одной партии, позицию Трампа одобряют 26%, что также является новым минимумом. Отношение президента к расследованию одобряют лишь 15% демократов - это больше, чем в октябре, но примерно на одном уровне по сравнению с началом этого года. В целом, большинство респондентов (54%) по-прежнему считают, что основная часть публичных заявлений Трампа о расследовании вмешательства России в выборы, неправильна, при этом чуть более трети респондентов утверждают, что его заявления в основном верны (36%). С августа мнения респондентов на этот счет практически не изменились.



Трамп и его сторонники ошибаются, если считают, что, поскольку рейтинги Мюллера также снизились (с 48% до 43%, но все равно они гораздо выше, чему у Трампа при том, что деятельность Мюллера не одобряют 40% респондентов), президент по части общественного мнения делает успехи. Ничего подобного, и его заявление о том, что расследование является "охотой на ведьм", тоже неубедительно. ("59% респондентов считают его важным делом, а 35% - попыткой дискредитировать Трампа").

Четверть американцев считают, что Трамп лично причастен к противоправным действиям. Так же думают и около четверти республиканцев (23%). 44% респондентов заявили, что в отношении заявления Майкла Коэна о том, что переговоры о строительстве башни Трамп-тауэр в Москве продолжались во время избирательной кампании 2016 года, президент действовал неэтично. 26% респондентов не считают это неэтичным, но, по их мнению, он действовал неразумно. Самые ярые сторонники Трампа (23%) не нашли в этом ничего плохого.



Возможно, его общий рейтинг одобрения остается на уровне 39% из-за расследования вмешательства России в выборы. Респондентам не нравится, как он решает основные проблемы: "Примерно четверо из 10 одобряют подход президента к проблемам иммиграции (39% одобряют), внешней торговли (39% одобряют) и международным проблемам (36% одобряют)". Интересно, что наименее популярным является отказ президента всерьез принимать проблемы изменения климата - его отношение к экологической политике одобряют лишь 31%.



Низкие рейтинги Трампа (его действия решительно одобряют лишь 30% респондентов и 44% - решительно не одобряют) остаются постоянной проблемой для него и для тех, кто вместе с ним будет баллотироваться в 2020 году.



Республиканцы, которые связывают свою судьбу с Трампом и оказывают ему поддержку, очерняя ФБР и подвергая нападкам Мюллера, возможно, приходятся по нраву электорату из числа самых ярых его сторонников. Но в целом общественное мнение складывается не в их пользу - даже до того, как общественность узнает больше, чем малая доля того, что делает Мюллер. Если в отчете Мюллера окажутся конкретные доказательства неправомерных действий, число истинных сторонников (Трампа), которые будут отрицать, что он сделал нечто предосудительное, может оказаться менее 30% (это не значит, что они обязательно хотят его импичмента).



Так обстоят дела сегодня. Впрочем, неужели кто-то думает, что уровень популярности Трампа повысится по мере того, как в ходе расследования Мюллера будет заключено больше досудебных соглашений о сотрудничестве со следствием и составлено больше обвинительных заключений с изложением доказательств неправомерных действий "Фигуранта № 1"? Это кажется весьма маловероятным, если (и это - главное) демократы не переусердствуют, переоценив свои возможности, или не выставят президента и его семью людьми, вызывающими сочувствие (как бы трудно это ни было представить). Они действуют продуманно, позволяя Мюллеру расследовать "российское дело". При этом сами контролируют политику и "занимаются" другими скандалами (например, конфликтами интересов), нарушениями закона и возмутительными действиями (например, тем, что Джаред Кушнер консультирует Мохаммеда бен Салмана; тем, как решаются проблемы, связанные с ураганом Мария; политикой разделения семей на границе; заметками переводчика во время встречи Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки).



Если Трамп, который технически отсутствовал в избирательном бюллетене в 2018 году, возглавит партию в 2020 году с такими рейтингами и при наличии еще большего количества доказательств неправомерных действий, у демократов будут довольно хорошие шансы обойти его на выборах. Если, конечно, они не выдвинут кандидата, неприемлемого для большого сегмента избирателей, которые в противном случае отказались бы от Трампа.

Короче говоря, сторонники Трампа, наверное, не в состоянии принять реальность такой, какая она есть, но подавляющее большинство американцев считают, что Трамп совершил нечто предосудительное и продолжает лгать об этом. Республиканцам, которых пугает перспектива очередного сокращения числа своих избирателей, лучше начать рассматривать свои возможные варианты.



Оригинал публикации: For Trump, it’s all downhill from hereОпубликовано 12/12/2018

The Washington Post, США



Дженнифер Рубин (Jennifer Rubin)