Пакт Марракеша – символ заката Европы. Будущее, которое уже наступило, - В.Прохватилов

08:52 13.12.2018

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 13.12.2018



11 ноября межправительственная конференция ООН, проходившая в Марракеше (Марокко), приняла так называемый Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Конференция была проведена в соответствии с резолюцией ГА ООН от 19 сентября 2016 года "Нью-Йоркская декларация для беженцев и мигрантов" о начале процесса межправительственных переговоров с целью принятия глобального пакта по миграции. За инициативой о разработке и принятии такого пакта стояли администрация Барака Обамы и клан Клинтонов.



19 декабря глобальный пакт о миграции должен быть утвержден на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Пакт не является юридически обязательным, но даже в таком виде он вызывает острые, порой яростные споры. Принятие пакта облегчит приток в Европу мигрантов, многие из которых вовсе не желают интегрироваться в европейскую жизнь. Австрия, Италия, Швейцария, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Хорватия, а за пределами Европы - Израиль, Австралия не подписали пакт. США вышли из обсуждения пакта еще в конце 2017 года.



Планы, связанные с организацией нового переселения в Европу, выходят за рамки экономики. Как выразился министр иностранных дел Испании, бывший председатель Европарламента Хосеп Борелль, приоткрывший существо этих планов, Европа нуждается в притоке "новой крови".



Между тем правительство Испании находится в сложной ситуации. Муниципалитеты Кадиса, Малаги и Гранады заявили, что у них нет ресурсов для приема мигрантов, все центры размещения переполнены. Испанская пресса сообщает о мигрантах, ночующих на улицах, вокзалах и даже во дворах муниципальных учреждений. Каждый день к испанскому побережью причаливает более трех сотен человек. После того как Италия приняла жесткие меры по блокировке мигрантов, их потоки перекинулись на Испанию. Лидер Народной партии Испании Пабло Касадо заявил: "Отбросим ложную политкорректность и честно скажем, что Испания не может принять миллионы африканцев, которые устремляются в Европу в поисках лучшего будущего".



В Италии общим знаменателем отказа от подписания глобального пакта стал аргумент об угрозе потери страной национального суверенитета. Министр внутренних дел Маттео Сальвини 28 ноября объявил, что "итальянское правительство ничего не подпишет и не поедет в Марракеш". В тот же день итальянские депутаты приняли закон об ужесточении миграционной политики.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в июле 2018 года одним из первых выступил против пакта. "Этот документ абсолютно противоречит безопасности страны", – заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто.



В Австрии "правительство решило не подписывать пакт ООН о миграции и, следовательно, не связывать Австрию", – говорится в заявлении, сделанном канцлером Себастьяном Курцем.



Отказалась от подписания пакта Чехия. Заместитель премьера Ричард Брабек выразил сожаление, что текст этого документа не "отражает замечания", внесенные его страной, в первую очередь о "разнице между легальной и нелегальной миграцией".



Аналогичную позицию занял Израиль: "Я дал указание МИД не подписывать глобальный пакт о миграции", – заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.



Во Франции, куда направляются мигранты, которым удалось пробраться на север Иберийского полуострова, общественное возмущение выплеснулось на улицы. В Лионе накануне конференции в Марракеше "желтые жилеты" маршировали под пение Марсельезы с плакатами "Нет Марракешу!".



С подачи "желтых жилетов" противники пакта Марракеша говорят о нависшей над Европой угрозе "Большой замены" (Grand Remplacement) – о постепенном вытеснении коренного европейского населения пришельцами из Африки и Ближнего Востока. И если ранее "желтые жилеты" ограничивались выдвижением социально-экономических требований, то сейчас они все активнее протестуют против наплыва мигрантов. Riposte Laique пишет: "Франция находится на переднем крае миграционного цунами из Африки… Пакт Марракеша как мед для Макрона… Судьба "желтых жилетов" и французов Макрону безразлична. Единственное, что имеет для него значение, – это принудительная глобализация. Придерживаться этого макиавеллистского плана ООН, который разрушит Европу, означает отрицать европейскую идентичность и культуру".



Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен назвала глобальный пакт сделкой с дьяволом и призвала президента Макрона не подписывать его. "Неприлично продолжать растрачивать благосостояние наших стран на глупую политику распределения наших денег по всему миру, когда наши соотечественники больше не могут позволить себе лечиться, передвигаться, а иногда даже поесть", – приводит французская Liberation слова Марин Ле Пен.



В Бельгии из-за разногласий по миграционному пакту разразился политический кризис, распалась правящая коалиция – из нее вышла партия "Новый фламандский альянс". Однако бельгийский премьер Шарль Мишель и его партия "Реформаторское движение" (валлоны) объявили, что Бельгия поддержит пакт о миграции. На фоне этого правительственного кризиса партия "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) пригласила в Брюссель Стивена Бэннона, служившего одно время при президенте Дональде Трампе главным стратегом Белого дома, и Марин Ле Пен, чтобы обсудить совместные меры борьбы против пакта Марракеша.



В Швейцарии пакт Марракеша тоже стал предметом острых политических дискуссий. Правые считают, что миграционный пакт может "размыть границу между законной и нелегальной миграцией и подорвать суверенитет страны". Глава фракции Швейцарской народной партии в парламенте Томас Эши убежден, что положения пакта, хотя он и не имеет юридической силы, рано или поздно будут интегрированы в национальное законодательство. Этого опасается и лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она смеется над попытками представить этот пакт как юридически необязательный: "Это неправда! Текст пакта приобретет судебную легитимность (judicial legitimacy) и станет обязательным для всех подписавших его".



И не похоже, чтобы заявление Стива Бэннона о том, что "глобальный пакт Марракеша о миграции умер до его подписания", отражало реальное положение дел. 19 декабря подавляющее большинство стран Европы проголосуют за этот документ. И тут вспоминаются очень резкие слова по адресу Европы, сказанные в 2003 году русским писателем, словацким общественным деятелем Сергеем Хелемендиком: "Наши упитанные европейские братья… уже закончили свое существование в истории, их уже нет... Вавилонское смешение народов на улицах их городов только начинается. Они не понимают пока, что случилось. И уже совсем не понимают, что никаких демократических или хотя бы мирных решений случившееся не имеет… Вот и все. Вот и обещанный закат Европы" (1).



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Цит. по: Фурсов А. Водораздел. Будущее, которое уже наступило. М.: Книжный мир. 2018, с.167.