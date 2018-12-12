Арестован самый влиятельный кыргыз - московский "положенец"-"гражданин А.Т."

08:56 13.12.2018

В Кыргызстане задержан криминальный авторитет, имеющий статус "положенца" в Москве



В Кыргызстане задержан криминальный авторитет, имеющий статус "положенца" в кыргызской преступной среде в России, заказчик тяжкого преступления, совершенного на территории КР в 2015 году. Сообщает МВД КР в четверг.



Оперативниками 3-го управления (УБОП) службы криминальной милиции МВД КР раскрыто преступление, совершенное в 2015 году на территории Иссык-Кульской области, связанное с умышленным уничтожением имущества.



В июле 2015 года в пансионате "Дельфин де Люкс", расположенном в Исык-Кульском районе, неизвестные лица совершили поджог автомашины "Мерседес-Бенц G-500", принадлежащего жителю столицы. В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.174 ч.2 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК КР, оперативниками установлено, что данное преступление имеет заказной характер и связано с наездами и давлениями криминальных структур на предпринимателей, обложением их "данью".



При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками криминальной милиции установлен исполнитель преступления, которым

оказался гражданин Б.А., в настоящее время отбывающий срок за другое преступление. Именно он подозревается в умышленном уничтожении имущества

- поджоге автомобиля, имевшего место в 2015 году на территории Иссык-Кульской области.



11 декабря сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ задержан заказчик данного преступления - гражданин А.Т., 1979 года рождения, ранее, в 2010

году привлекавшийся к уголовной ответственности по ст.104 ч.4 УК Кыргызской Республики и осужденный на более чем 15 лет лишения свободы.



В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.



Задержанный состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ. По оперативным данным, является так называемым "положенцем" среди кыргызской диаспоры по Москве и другим городам России, кроме того в настоящее время он проходит по уголовному делу, возбужденному по ст.246 ч.3 УК КР, по которому идет судебное разбирательство в Первомайском районном суде г.Бишкек.