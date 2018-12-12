 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто создал первую цивилизацию? - Я.Бутаков
09:01 13.12.2018

Ярослав Бутаков, 12 декабря

Цивилизация как этап развития общества характеризуется рядом признаков, среди которых определяющими служат наличие городов и письменности. Возникновение этих феноменов предполагает наличие в обществе производящего хозяйства и общественного разделения труда. Цивилизация возникает только после перехода к земледелию и/или скотоводству, но далеко еще не всякое земледельческо-скотоводческое общество является цивилизацией.

Древнейшие письмена
В начале XIX века древнейшей цивилизацией в мире считалась египетская. Позднее, с обнаружением шумерской клинописи, первой стала считаться цивилизация Месопотамии. Она удерживала первенство до 1960-х годов.
В середине ХХ века начались раскопки археологической культуры Винча на Балканском полуострове и в Дунайском регионе. В 1961 году археологи обнаружили в районе села Тэртериа в Румынии глиняные таблички с прорезанными на них странными символами. Когда предметы из культурного слоя, где их нашли, подвергли радиоуглеродному анализу, оказалось, что им около 7500 лет.
Позднее предметы с аналогичными знаками нашли и в других поселениях культуры Винча на территориях Северной Греции (Диспилио), Болгарии (Градешница), Сербии и других сопредельных стран. Все они были созданы в промежутке между 5500 и 4000 гг. до н.э.
Сама культура Винча была первой в Европе культурой, где, помимо земледелия, занимались еще обработкой металлов. Металлургия здесь возникла не позднее, чем в ближневосточных очагах цивилизации и явно независимо от них. Если же считать найденные знаки системой письменности, то получается, что первая на Земле цивилизация возникла в Юго-Восточной Европе на полторы-две тысячи лет раньше, чем цивилизации в Передней Азии.
Интерпретация знаков культуры Винча спорна. До сих пор непонятно, что это такое, поэтому и расшифровать их пока не представляется возможным. Одни исследователи настаивают, что это не просто письмо, но слоговое письмо. Другие утверждают, что знаки Винча представляют собой пиктограммы – условные символы, третьи – что это простейшие мнемонические записи, не несущие смысла вне той конкретной ситуации, когда и для чего они были записаны.
В любом случае прочесть их пока невозможно, поскольку язык их создателей неизвестен, и также не существует параллельных записей (билингв) тех же текстов на каком-то известном языке. Ведь только методом билингв удалось прочесть египетские иероглифы и шумерскую клинопись.

Откуда пришли и куда делись винчеанцы
Ареал культуры Винча целиком занимал нынешнюю территорию Сербии и частично Македонии, Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Боснии, Черногории и Албании. Отдельные ее предметы обнаружены также в Молдове и Украине.
Об этнической принадлежности носителей культуры Винча создано немало гипотез, но все они в равной степени недоказуемы. Американский археолог Мария Гимбутас развила концепцию "старой Европы", согласно которой культура Винча и ряд синхронных ей, а также более ранних и более поздних культур в Европе представляют наследие исчезнувших народов, стертых с лица земли последующим вторжением индоевропейцев. Общим для "старой Европы" были матриархат и почитание Великой Богини. Народы "старой Европы" не знали войн и имущественного неравенства, жили в неукрепленных поселениях… Короче, феминистический золотой век, прерванный нашествием безграмотных и кровожадных варваров-индоевропейцев, бывших, вдобавок, мужскими шовинистами…
Гимбутас считает, что предшественником культуры Винча была культура Чатал-Хуюк в Малой Азии. Там были обнаружены древнейшие на Земле города, храмы и другие признаки цивилизации, кроме письменности. Впрочем, есть ученые, которые трактуют обнаруженные в Чатал-Хуюке культовые рисунки как протописьменность.
Британский археолог К. Ренфрю и российский В.А. Сафронов также признают культуру Винча преемственной от Чатал-Хуюка, но, в отличие от Гимбутас, рассматривают ту и другую как праиндоевропейские. По мнению Сафронова, культура Винча не исчезла полностью. Многие ее культурные элементы (такие, например, как дом типа мегарона) напрямую перешли в позднейшие культуры Европы, особенно в древнегреческую (микенскую).
Неясна и судьба письменности Винча. Гимбутас, развивая гипотезу, что это была именно письменность, аргументировала, что древнее критское линейное письмо А (тоже пока непрочитанное) было позднейшим развитием винчеанской знаковой системы.
Многие исследователи не принимают теорию о том, что знаки Винча представляли собой первую письменность у людей. Они обращают внимание на то, что Винча была слишком слаборазвитой в других отношениях, и у ее носителей не могло возникнуть потребности в письменности. В частности, социальное расслоение у винчеанцев было очень слабым или отсутствовало, они не знали городов, у них, по-видимому, еще не сложилось власти.
Однако ведь не все признаки цивилизации возникают одновременно или в строгой последовательности. Этнографы знают примеры, когда имущественное расслоение возникает еще на базе производящего хозяйства, а древнейший на Земле город Иерихон также возник еще на стадии собирательства диких злаков.

Генетические связи винчеанцев
Археология пока не может дать бесспорного ответа, откуда вышли носители культуры Винча и куда они делись потом. Быть может, на помощь придет генетика?
Мт-ДНК гаплогруппа К встречается у представителей как Винча, так и Чатал-Хуюка, а также предшествовавшей Винче на Балканах мезолитической культуры Лепенски Вир. Другие мт-ДНК гаплогруппы Винчи широко распространены в Европе и на Ближнем Востоке. Одна из них – U2 – найдена у четырех обитателей стоянки Сунгирь под Владимиром больше 30 тысяч лет назад.
Наиболее часто встречаемая Y-хромосомная гаплогруппа винчеанцев – G2. В настоящее время ее наибольшая концентрация наблюдается в горах Кавказа. В неолите, предшествовавшем созданию культуры Винча, гаплогруппа G2 была широко распространена среди обитателей Ближнего Востока, оттуда ее носители в ходе "неолитической революции" широко расселились по всем направлениям, включая Европу. Что интересно, субклада G2a2, к которой принадлежит большинство исследованных пока винчеанцев, часто встречается в наше время в королевских династиях Марокко и Иордании.
Регионом же наибольшей концентрации другой найденной у винчеанцев Y-хромосомной гаплогруппы Н является сейчас Южная Индия. Широко встречается она также у цыган (около 60%), таджиков, курдов и других народов арийской группы.
Палеогенетические исследования не опровергают (хотя и не доказывают) возможности того, что носители культуры Винча были древними индоевропейцами. Впрочем, они могли быть также представителями семито-хамитской либо кавказской семьи, а равно и принадлежать к ныне исчезнувшей языковой семье.

Источник - russian7.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544680860
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