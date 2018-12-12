На Гавайях при взлете утонул истребитель ВВС США Hawker Hunter

11:04 13.12.2018

На Гавайях упал в океан принимающий участие в военных учениях истребитель ВВС США Hawker Hunter, сообщает Associated Press.



По данным издания, истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Пилоту удалось катапультироваться, в настоящее время он находится в больнице.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее два военных самолета ВМС США - транспортный самолет-заправщик КС-130 и истребитель-бомбардировщик F/A-18 - столкнулись во время учебного полета у берегов Японии. Всего на борту воздушных судов находились семь человек.