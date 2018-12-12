В Турции разбился скоростной поезд Анкара-Конья: 9 погибших, около 50 - ранено

12:27 13.12.2018

Казахстанцы не пострадали при крушении поезда в Анкаре

В результате с рельсов сошли три вагона, обрушился пешеходный переход.



Министерство иностранных дел Казахстана сообщает о том, что казахстанцев среди пострадавших в аварии в Турции - нет, передает Zakon.kz.



"По предварительной информации, предоставленной Министерством здравоохранения Турции, среди погибших и пострадавших в результате крушения поезда граждан Казахстана нет", - сообщает пресс-служба МИД РК.

Крушение скоростного поезда Анкара - Конья произошло из-за столкновения с локомотивом пригородного поезда. В результате с рельсов сошли три вагона, обрушился пешеходный переход.



По последним данным - погибло 9 человек (трое из них - машинисты и сотрудники поезда), 3 человека находятся в крайне тяжелом состоянии и более 45 - получили ранения разной степени тяжести.



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