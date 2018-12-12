Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней

15:54 13.12.2018

Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней

Поделиться в социальных сетях:



В Культурном центре ЗИЛ состоялась лекция на тему – "Хорошая плохая репутация: трансформации образа средневековой ведьмы в современной культуре". Прочитала ее преподаватель Школы культурологии НИУ ВШЭ Земфира Саламова.



Средневековье – мрачное время, которое ассоциируется у современных людей с крестовыми походами, чумой и охотой на ведьм. Если ознакомиться с средневековыми авторами демонологической литературы, то можно сделать вывод, что ведьмой могли признать абсолютно любую женщину, чье поведение отличалось от остальных людей. Не так одевается, не так ведет себя, не так готовит еду, отличается внешне, имеет физические недуги. Почему она другая? Потому что ее душа принадлежит дьяволу.



В XIX веке писатели-романтики подхватили этот образ и увековечили в своих произведениях. Они изображали ведьму как объект репрессий государства и церкви. Истории этих женщин печальны и загадочны, преступления таинственны. Прекрасная Эсмеральда была обвинена в колдовстве, но за что же? За свою красоту, честность и непокорность?



Образ ведьмы и сегодня вдохновляет писателей и режиссеров на создание книг и фильмов, которыми зачитываются и засматриваются люди по всему миру. Почему? Существуют ли ведьмы на самом деле? И как их образ в культуре менялся на протяжении веков. Обо всем этом смотрите в сюжете.



https://www.m24.ru/videos/Moskva-onlajn/05122018/192226