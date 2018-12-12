США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии

16:10 13.12.2018

По всей оккупированной иностранными войсками сирийской территории идут активные раскопки, древние артефакты вывозятся за пределы страны



На днях министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики осудило незаконные раскопки, которые проводятся американскими, французскими и турецкими силами и их сторонниками в районах, находящихся под их оккупацией. Эти незаконные работы идут в Манбидже, Африне , Идлибе, Хасаке, Ракке и других районах.



Министерство отмечает, что количество и объемы земляных работ, грабежей и хищений сирийского культурного наследия растут, что способствует его уничтожению.



Такие работы, по мнению сирийских дипломатов, представляют собой новое военное преступление, которое добавляется в преступлениях, совершенных против сирийского народа, его истории и цивилизации. Террористические организации и их сторонники проводят грабеж древностей и культурного наследия Сирии с самого начала войны в стане, это часть схемы, направленной на уничтожение сирийского цивилизационного и культурного наследия, чтобы лишить сирийский народ связи со своим прошлым.



Министерство призвало ЮНЕСКО осудить эти серьезные нарушения, затрагивающие сирийское культурное наследие, и разоблачить применяемые инструменты и тех, кто стоит за ними.



МИД Сирии вновь заявил о настойчивом стремлении Сирийской Арабской Республики освободить все свои территории, сохранить свою национальную самобытность и культурное наследие.



Следует заметить, что сирийское правительство выделяет значительные ресурсы на поиски разграбленных артефактов и сотрудничает с международными инстанциями в деле возвращения сокровищ, незаконно вывезенных за границу преступными организациями во время террористической оккупации.



В конце октября 2018 года власти вновь открыли Национальный музей Дамаска, что является символом возвращения к нормальной жизни. В сентябре сирийское правительство начало крупный проект по восстановлению замка Крак-де-Шевалье XI века в Хомсе.