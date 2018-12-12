Институт Востоковедения РАН издал 3-томник "Российское китаеведение"

16:11 13.12.2018

Отдел Китая Института востоковедения РАН отметил юбилей ИВ РАН выпуском трехтомника "Российское китаеведение – устная история"



В трех томах серии опубликованы детально прокомментированные интервью с 31 известными российскими китаеведами.



В интервью, записанных в 2009–2018 гг., подробно представлены профессиональная деятельность и судьбы этих людей: биографии, учеба и карьера, научные исследования, воспоминания об учителях, коллегах и учениках, взгляды на Китай, историю отечественного и мирового китаеведения, на российско-китайские отношения и т.д. В своей совокупности тексты "устной истории" составляют уникальный, неожиданный и во многом неканонический, даже исповедальный образ отечественного китаеведения на различных этапах и переломных рубежах его развития в ХХ–XXI вв.



По глубокому убеждению организаторов проекта, настоящая синология – это не только покрытые "пылью веков" артефакты, документы или сухие научные выкладки. Это также человечность и ностальгия, это фиксируемый и сберегаемый ею образ жизни, судьбы, дух и идентичность самих ученых, выраженные посредством саморефлексии, эмоций и импровизации.



Издание посвящается 200-летию ИВ РАН.