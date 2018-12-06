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Индия хочет взять в лизинг у России атомную субмарину проекта 971. Аренда потянет на миллиарды
17:50 13.12.2018

Без оглядки на США: Индия собирается купить у России атомную подлодку
Эксперт: "Деньги в такой сделке являются не главным условием"

Несмотря на угрозы США обложить жесткими санкциями страны, которые захотят купить российское оружие, Дели, вслед за приобретением российского комплекса ПВО С-400, готовится заключить с Москвой соглашение о лизинге многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 из состава ВМС России. Об этом 4 декабря написала индийская газета "India Today". Стоимость контракта оценивается примерно в $3,3 млрд.

Переговоры по поводу этой сделки велись, начиная с 2012 года. Затем в октябре 2016 года на саммит БРИКС в Гоа Владимир Путин подписал предварительное соглашение о передаче Индии в долгосрочную аренду подлодки проекта 971 из состава российского флота.

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Какая именно подлодка отправится на службу в индийские ВМС точно еще не известно. Однако, как предполагают эксперты, скорее всего это будет подлодка К-295 "Самара", построенная в 1995 году. Сейчас она находится в Северодвинске на судоремонтном предприятии завода "Звездочка", куда в 2014 году была отправлена с Тихоокеанского флота на ремонт.

По информации "India Today", на прошлой неделе "Звездочку" посетила делегация из Индии. Индийских военачальников заинтересовали две многоцелевых подлодки проекта 971, находящиеся в ремонте: К-391 "Братск" и К-295 "Самара". Предпочтение, по данным источников в ОПК, на данный момент отдается "Самаре".

Далее, как рассказали "МК" специалисты, когда индийская сторона примет окончательное решение по кораблю, его ждет капитальный ремонт и глубокая модернизация, включающая замену активной зоны ядерного реактора.

Как пишет "India Today", будущую индийскую подлодку в Дели условно уже назвали Chakra 3. Она должна прийти в ВМС Индии на смену аналогичной ныне действующей многоцелевой атомной подлодке S 72 Chakra (бывшая К-152 "Нерпа" проекта 971). Сейчас это единственная многоцелевая атомная подлодка индийского флота. Она была модернизирована и достроена по соглашению от 2000 года на Амурском судостроительном заводе и в 2012 году передана индийскому флоту. Срок ее аренды истекает в январе 2022 года. Правда, его планируют продлить еще на три года, до того момента, пока новая Chakra 3 не войдет в строй.

Почему Индии так важно получить эту подлодку, даже не смотря на жесточайшее санкционное давление США? И зачем Дели берет подлодку в долгосрочную аренду, а не идет на ее прямую покупку? На эти вопросы "МК" ответил ведущий эксперт в области торговли вооружением, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан ПУХОВ:

-Аренда связана с тем, что в России уже давно существует четко отработанная десятилетиями процедура утилизации ядерных подводных лодок. После того, как подлодка отслужила свой срок, ее ставят в отстой, вырезают реакторный отсек и утилизируют так, чтобы не возникло риска экологической катастрофы. У индийцев такого опыта нет. И если бы они получали атомную лодку так же, как получают лодки с обычными энергоустановками, потом с ними пришлось бы заключать контракт еще на обратную транспортировку и утилизацию. Именно потому изначально обеими сторонами предусматривается, что лодка проходит в Индии боевую службу, а затем мы ее забираем и утилизируем у себя. Как известно, это уже не первая подобная сделка. В первый раз индийцы получили атомную подлодку в лизинг еще во времена СССР, при Горбачеве.

У Индии имеются серьезные военно-морские амбиции. А если страна хочет в мировом океане иметь "длинную руку" - а Дели рассматривает Индийский океан чуть ли не как свое внутреннее море - подлодка с ядерной энергоустановкой ей, конечно же, просто необходима. Без нее подлодка всерьез не может считаться подводной, скорее лишь "ныряющей". Срок ее пребывания под водой сильно ограничен, как, соответственно, и те боевые задачи, которые она способна выполнять.

Индийцы уже несколько десятилетий работают над собственным проектом атомной подлодки "Arihant" ("Истребитель врагов"), который близок к завершению. Их "Arihant" уже проходит испытания. Но насколько успешно удастся запустить ее серийное производство, как быстро индийский флот сможет ее освоить, чтобы из экспериментального корабля превратить в грозную боевую единицу - это пока вопрос. Индийцы понимают это. Потому несколько лет назад и взяли у нас в аренду подлодку S 72 Chakra, а сейчас близка к завершению сделка по второй такой же субмарине.

Что касается в этой связи американцев, то они, безусловно, не в восторге от наших договоренностей. Сами они крайне неохотно идут на передачу (в смысле продажу) любых своих военных технологий даже ближайшим союзникам - Великобритании, или Японии, рассматривая торговлю оружием как продолжение внешней политики, а не только как бизнес. И уж точно США никогда не пойдут на продажу своего атомного подводного флота Индии. Индийцы это прекрасно осознают, поэтому единственный, кто им здесь может помочь - это Россия.

Кстати, такого рода сделки подтверждают реальный, неподдельный характер нашего стратегического сотрудничества с Индией. Думаю, не только Индия, но и другие страны обращались к России с просьбой рассмотреть возможность передачи им в лизинг атомных подлодок. Но Россия только Индии пока идет навстречу в этом вопросе. И деньги в такой сделке являются условием хоть и необходимым, но не достаточным. Важно еще доверие между нашими народами, историческая память о том, что ни одна из наших стран никогда не совершала друг против друга каких-то враждебных действий.

И, конечно же, здесь необходим активный, доверительный диалог на высшем уровне. Он между нашими лидерами есть, несмотря на активное американское давление, попытки США нас поссорить, втравить индийцев в антироссийские санкции, соблазнить их поставками своего собственного вооружения. Тем не менее, на нынешнем этапе мы можем констатировать: все эти попытки бесполезны. Российско-индийские отношения оказываются выше нападок любых недоброжелателей. Во всяком случае, пока.

Ольга Божьева
6.12.18

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544712600
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