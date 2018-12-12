Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы

19:34 13.12.2018

В ВКО переименуют несколько населенных пунктов

На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.



На очередной сессии областного маслихата одобрили новые переименования населенных пунктов и муниципальных объектов.



На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.



Так, в Глубоковском районе поменяют название четыре сельских округа: Калининский станет Березовским, Кировский - Иртышским, Куйбышевский - Быструшинским, а Фрунзенский - Тарханским.



В Бородулихинском районе новые наименования получат два населенных пункта. Село Вторая Пятилетка Кунарлинского сельского округа будет называться Жарбулаком, а Романовка округа Подборного станет Жаксылыком.



Также в Семее улица Ленина будет переименована в Мәңгілік Ел, а остров Полковничий - в Бейбітшілік аралы.