Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы

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19:34 13.12.2018
В ВКО переименуют несколько населенных пунктов
На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.
На очередной сессии областного маслихата одобрили новые переименования населенных пунктов и муниципальных объектов.
На основании решения областной ономастической комиссии маслихат ВКО решил переименовать некоторые административно-территориальные единицы двух районов региона.
Так, в Глубоковском районе поменяют название четыре сельских округа: Калининский станет Березовским, Кировский - Иртышским, Куйбышевский - Быструшинским, а Фрунзенский - Тарханским.
В Бородулихинском районе новые наименования получат два населенных пункта. Село Вторая Пятилетка Кунарлинского сельского округа будет называться Жарбулаком, а Романовка округа Подборного станет Жаксылыком.
Также в Семее улица Ленина будет переименована в Мәңгілік Ел, а остров Полковничий - в Бейбітшілік аралы.