Джихадисты с криминальным прошлым не дают Европе покоя, - Кристиан Вайсфлог

19:44 13.12.2018

13 декабря 2018 г.

Кристиан Вайсфлог | Neue Zürcher Zeitung



У предполагаемого исламиста, совершившего теракт в Страсбурге, было давнее криминальное прошлое. "Это не случайность, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung . - Джихадисты целенаправленно ищут новых соратников среди преступников".



Изначально французские власти не хотели говорить о произошедшем как о теракте, ведь подозреваемый, имевший 27 судимостей, значился в списке разыскиваемых полицией лиц в связи с ограблением банка.



При этом, отмечает автор статьи Кристиан Вайсфлог, "связь криминальных махинаций с террористической деятельностью вовсе не нова". "Уже большевики в России, а позднее и Фракция Красной армии и Национал-социалистическое подполье в Германии финансировали свою борьбу ограблением банков. Джихадисты, пожалуй, пошли еще дальше и целенаправленно проникают в преступные круги, чтобы набрать там новых соратников и боевиков. Примерно каждый второй европейский джихадист, уехавший в Сирию или Ирак, имеет криминальное прошлое", - говорится в статье.



По мнению Петера Нойманна, эксперта по терроризму из Королевского колледжа Лондона, связь преступников и исламистов взаимовыгодна: джихадистская идеология обещает бандитам избавление от грехов и оправдывает их будущие преступления, а террористические организации могут использовать опыт преступников, например, в фальсификации документов или незаконном приобретении оружия.



"Исламистские идеологи продолжают находить себе "новобранцев" в Европе - прежде всего в тюрьмах, - указывает Вайсфлог. - Последний доклад бельгийской разведки обращает внимание на новое поколение джихадистов из криминальной среды. Опасность того, что связанные с терроризмом заключенные тюрем могут радикализовать остальных, велика как никогда, говорится в докладе".



"Хотя в Европе и предпринимаются усилия, направленные против радикализации в тюрьмах, полностью эту проблему не решить. Поэтому быть готовыми к таким терактам, как в Страсбурге, придется еще долго", - констатирует издание.



Источник: Neue Zürcher Zeitung