 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.12.2018
20:57  Австрийская полиция "винтит" рос-биатлонистов за допинг прямо на трассе. Путин зря плясал на австрийских свадьбах...
20:42  Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Киргизии Турсунбаева
20:38  КырДепутаты проголосовали за лишение неприкосновенности экс-кыр-президентов
19:44  Джихадисты с криминальным прошлым не дают Европе покоя, - Кристиан Вайсфлог
19:34  Полковничий остров в черте г. Семипалатинск (Семей) переименован в Бейбитшилик аралы
17:50  Индия хочет взять в лизинг у России атомную субмарину проекта 971. Аренда потянет на миллиарды
16:11  Институт Востоковедения РАН издал 3-томник "Российское китаеведение"
16:10  США, Франция и Турция расхищают культурное наследие Сирии
15:54  Как менялся образ ведьмы от Средневековья до наших дней
12:27  В Турции разбился скоростной поезд Анкара-Конья: 9 погибших, около 50 - ранено
11:04  На Гавайях при взлете утонул истребитель ВВС США Hawker Hunter
09:01  Кто создал первую цивилизацию? - Я.Бутаков
08:56  Арестован самый влиятельный кыргыз - московский "положенец"-"гражданин А.Т."
08:52  Пакт Марракеша – символ заката Европы. Будущее, которое уже наступило, - В.Прохватилов
08:51  Спектакль под названием "Саммит ЕС", не похожий на предыдущие, - В.Катасонов
08:47  Рашагейт: для Трампа все станет только хуже, - Дженнифер Рубин
08:01  В Бишкеке создадут академию Айтматова и Манаса. Жээнбеков повелел
07:58  Имитационные демократические институты в Узбекистане нужно превратить в действующие, – Ю.Юсупов
07:50  Талибы уверяют, что подорвали смертником-пикапщиком близ Кабула колонну амеров
07:49  США внесли Таджикистан и Туркмению в число стран нарушающих свободу вероисповедания
07:46  Каталонию едва сдерживают полумерами. Сепары не сдаются, - Е.Мареева
07:40  Пекин показал зубы и покусился на Apple. Торговая война США и КНР переходит на личности, - А.Башкатова
07:39  Катар затягивают китайским "Поясом". Эмират стремится вырваться из изоляции, - Равиль Мустафин
07:36  Турция и США на грани столкновения в Сирии. Анкара приступает к окончательному решению курдского вопроса, - "НГ"
07:23  Красотка Мэй остается премьером Британии. Импичмент не прошел
00:31  КНР проигрывает США борьбу за информационное поле Туркестана, - Е.Ким
00:28  Контрабанда машин. В Кыргызстане выявлены 100-миллионные махинации
00:17  "Желтые жилеты" vs Макрон: ошибка президента и миллионы обманутых французов
00:10  Путин готовит в преемники свою дочь Катерину? - Die Welt
00:05  Бунт "желтых жилетов" может стать "путеводной звездой" для европейцев, - Der Spiegel
Среда, 12.12.2018
20:51  Эрдоган анонсировал новую военную операцию против сирийских курдов
20:27  Суд в США приговорил бывшего юриста Трампа Майкла Коэна к трем годам тюрьмы
20:06  Главу КырНацбанка Абдыгулова, похоже, высаживают из кресла
18:24  Аркадаг уволил министра текстильной промышленности Непеса Гайлыева за "серьезные недостатки". Вридом осталась Огулхаджан Ишангулыева
16:04  Нассар-гейт набирает обороты. НОК США покрывал педофилов
16:01  Россия и Индия вышли на стартап. Москва и Дели диверсифицируют деловые связи, - С.Строкань
15:41  Порошенко объявил войну "мистеру Путину"
15:18  Три моря, не считая Арала, и канал на троих: водные богатства Узбекистана, - А.Курилкин
15:17  Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов
15:06  Лингвист Мээрим Жумабаева представит Кыргызстан на конкурсе самых красивых студенток
15:04  Global Times: США и Канада арестом Мэн Ваньчжоу рискуют открыть ящик Пандоры
15:02  Ответка за Мэн. В Китае арестован бывший канадский консул Ковриг
15:01  Бабушки-старушки. Тереза Мэй застряла в автомобиле при встрече с Ангелой Меркель (видео)
15:00  Слились в единой валюте: ЕАЭС создаст общие деньги для расчетов
14:55  Возможна ли стабильность в Ираке? - Керк Совелл
14:53  РосКонститьюшн. Четверть века курсом мародеров, - Ю.Болдырев
14:45  Как монголы завоевали Кавказ (история)
14:43  Чего не хватает афганской стратегии Трампа? - Бхарат Гопаласвами
14:38  "Имандуу адам" Чингиза Айтматова, - Кадыр Насыров
14:23  Оплаканную Путиным глав-правозащитницу России Алексееву похоронили на погосте Сент-Джон в Вашингтоне
13:51  Последний полет "индийского фюрера"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Киргизии Турсунбаева
20:42 13.12.2018

Задержан киллер, которому заказали убийство народного артиста Турсунбаева

Министерство внутренних дел информировало, что в настоящее время расследуются уголовные дела, возбужденные по ст.27-97 "Приготовление к убийству", ст. 234 "Хулиганство" и ст. 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР.

Ранее на пресс-конференции в информационном агентстве было озвучено заявление жительницы столицы, что заслуженный деятель культуры заказала убийство заслуженного артиста и его супруги.

Похитили, избили, заставили подписать долговую на 700 тысяч сомов
Сообщалось, что конфликт разгорелся вокруг звания народного артиста республики, полученного по итогам 2016 года, а также выявленного поддельного диплома об окончании университета. На пресс-конференции также отмечалось, что выявленные факты подделки привели к хулиганским действиям и "заказу на убийство".

МВД сообщало, что по факту избиения гражданина Нурканбека Турсунбаева в ноябре 2018 года УВД Ленинского района в отношении гражданки А.Б. возбуждено уголовное дело по статье 234 "Хулиганство" УК КР. А ранее весной текущего года было возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.

По информации о заказном характере преступления Следственной службой МВД в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 27-97 "Приготовление к убийству" УК КР.

Был установлен и опрошен основной свидетель гражданин А.А., который дал показания, что к нему обратились двое граждан и заказали убийство заслуженного артиста и его супруги за 10 000 долларов США. И при этом передали задаток в размере 1000 долларов США.

Вышеуказанный гражданин А.А., вначале сотрудничавший со следствием, вскоре скрылся. В ноябре 2018 года он был объявлен в розыск.

Накануне сотрудниками милиции установлено местонахождение разыскиваемого гражданина А.А., который проходит по делу о приготовлении к убийству. Принятыми мерами разыскиваемый гражданин А.А. задержан. 12 декабря 2018 года гражданину А.А. Первомайским судом определена мера пресечения сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО.

В настоящее время по всем возбужденным уголовным делам ведутся оперативно-следственные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства МВД, сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1544722920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Назарбаев рассказал об одиночестве президента
- К. Токаев принял руководителя китайского холдинга Genertec
- Вопросы развития государственно-частного партнерства в регионах рассмотрели на заседании Экспертного совета
- Эксперты не исключают проведения досрочных президентских выборов в Казахстане
- О заседании Антитеррористического центра Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- В Алматы на линии BRT появились первые электронные табло на остановках
- Миграционная политика Казахстана и России: реальность и перспективы
- "Нұрлы жол": автодороги – контроль депутатов-нуротановцев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  