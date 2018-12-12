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Австрийская полиция "винтит" рос-биатлонистов за допинг прямо на трассе. Путин зря плясал на австрийских свадьбах...
20:57 13.12.2018

Российский биатлон снова в аду. Нашим светит три года тюрьмы
Австрийская полиция провела обыски в сборной России, и снова звучит фамилия Родченков

Сборная России по биатлону снова под ударом. Австрийская полиция в среду провела обыски в расположении сборной России в Хохфильцене по подозрению в нарушение антидопинговых правил на чемпионата мира 2017. Скоро будут допрашивать биатлонистов, а по законам Австрии за допинг могут дать 3 года года.

Что произошло?

Причина обысков – обвинения в употреблении допинга во время Чемпионата мира – 2017. Под подозрением все лидеры сборной России – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Ирина Старых, Алексей Волков, а так же тренеру Александр Касперович. Кроме того в списке врачи команды и массажист.

Об облаве в СМИ стало известно только ранним утром. Полиция просила спортсменов не сообщать в СМИ о следственных действиях. Несколько часов молчали все. И только Дмитрий Губерниев утром в четверг в своем инстаграме сообщил о случившимся.

В чем конкретно обвиняют наших?

Обвинения касаются Чемпионата мира -2017 года. Но австрийцы ничего не сообщали и специально ждали приезда россиян в страну, чтобы провести громкие обыски. Конкретное обвинение – якобы наши использовали запрещенный метод переливания крови во время чемпионата мира (спортсмена переливается их же взятая ранее кровь, обогащенная кислородом).

Об этом сообщил биатлонист Александр Логинов в своем инстаграме. Он рассказал, что обвинения строятся на показаниях Родченкова.

"Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это все на основании (показаний) 100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чем меня обвиняют, – неправда. И хочу задать риторический вопрос: неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют?" – написал Логинов. И проложил фото своих чистых допинг-проб.

Причем тут Родченков?

Совершенно непонятно, причем тут Григорий Родченков. Доктор, на чьих показаниях строились все обвинения России в употреблении допинга, в январе 2016 года бежал в США. Там ему якобы изменили внешность и поместили в программу по защите свидетелей. Какую информацию он мог иметь по поводу чемпионата мира 2017 года, который проходил в Австрии, совершенно непонятно.

Почему все очень серьезно?

Использование допинга в Австрии – уголовное преступление, за него могут дать три года тюрьмы. Именно поэтому делом занимается полиция. Но даже если вообще ничего не подтвердится, все равно у сборной России незавидные перспективы. Недавно похожим образом в употреблении допинге были обвинены биатлонисты Казахстана. Якобы в их мусоре, выброшенном командой, нашли шприцы. Но основании этого вся сборная Казахстана подверглась обыску, и практически была уничтожена. Так что у сборной России тяжелое будущее.

Использование допинга в Австрии – уголовное преступление, за него могут дать три года тюрьмы. Именно поэтому делом занимается полиция.

Почему именно сейчас?

Атаки на российский биатлон системные. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза внезапно заявил, что Россия угрожала ему расправой. "Российские чиновники угрожали нам и нашим семьям. Они хотели заставить нас замолчать. Было очень сложно, но я рад, что мы не сдались", - заявил Гамза в декабре о событиях, которые по его словам случились в далеком прошлом. В Союзе биталонистов России возмутились: почему обвинения в угрозах появились именно сейчас, несмотря на то, что с тем же Гамзой все отлично общались все поседение месяцы, а сам чех недавно спокойно приезжал в Москву. Глава СБР Владимир Драчев резко призвал задать эти вопросы Гамзе, и напомнил об ответственности за клевету.

Через несколько дней полиция пришла в сборную России. И все случилось в то время, когда IBU рассматривает дела российских биатлонистов, и по всем прогнозам наши должны были быть полностью восстановлены в правах.

Что дальше?

Пока никто никого не дисквалифицировал. Наши спортсмены могут выйти на старт на Кубке мира. Потом, возможно, их будут допрашивать. Глава СБР Драчев вылетает в Австрию разбираться на месте. А австрийская полиция не дает никаких комментариев. Так что скорее всего ничего не подтвердится, но опять придется оправдываться. И опять слова "допинг", "обыски", "сборная России" гремят на весь мир.

АНДРЕЙ ВДОВИН@av_esq

Источник - Комсомольская правда
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